شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إيوائية في نهم والان نبدء بالتفاصيل

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 100 خيمة و600 بطانية و 200 بساط على 100 أسرة مستفيدة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء. وتأتي هذه المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.



كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إيوائية في نهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.