الان تتابع قطار الحرمين السريع يضيف رحلات جديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

أعلن مشروع قطار الحرمين السريع اليوم ، عن إطلاق رحلات جديدة بين مكة المكرمة ، والمدينة المنورة لخدمة المسافرين أيام الأربعاء من كل أسبوع ، لتحقق الخدمة التشغيلية لقطار الحرمين قفزة جديدة من خلال ترجمة رغبة الجمهور .

وتأتي هذه الخطوة عبر تغطية أعلى الأيام كثافة وهي : الأربعاء ، والخميس ، والجمعة ، والسبت ، والأحد من كل أسبوع ، في حين يبدأ قطار الحرمين تسيّير الرحلات الجديدة اعتبارًا من يوم الأربعاء الـ 8 من شهر جمادى الآخر 1440هـ الموافق 13 فبراير 2019م.

وأفاد مدير عام التشغيل والصيانة بقطار الحرمين السريع المهندس ريان الحربي ، أن فريق التشغيل دأب على استطلاع رأي عملاء قطار الحرمين من المسافرين بين المدينتين المقدستين ، مكة المكرمة ، والمدينة مروراً بجدة ، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، لافتاً الانتباه إلى اجتهاد الفريق في تحقيق هذه المقترحات بإضافة ثمانِ رحلات جديدة في يوم الأربعاء إلى جدول الرحلات الأسبوعية لتُضاف إلى باقي الرحلات في أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد ، ليُصبح عدد الرحلات الأسبوعية 40 رحلة.

وأشار إلى أن مشروع قطار الحرمين السريع ، يسيّر منذ تدشينه حسب الخطة التشغيلية من قِبل مشغل المشروع “التحالف الإسباني”، لتشمل رحلاته كافة أيام الأسبوع في شهر رمضان القادم -بإذن الله- ، لتتوافق مع الإقبال الكبير الذي يشهده هذا المشروع منذ بداية التشغيل في شهر أكتوبر من العام 2018م.