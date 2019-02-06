المملكة تنجح في إطلاق القمر السعودي للاتصالات (SGS-1)

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت المملكة ممثلة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن إطلاق القمر السعودي الأول للاتصالات (SGS-1)، بنجاح من مركز غويانا الفرنسي للفضاء على متن الصاروخ "أريان 5"، الذي وقع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على القطعة الأخيرة له بعبارة "فوق هام السحب".

وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المهندس خالد الفالح، أن هذا الإنجاز الوطني يعد نتاجا للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع البحث والتطوير في المملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، ويأتي إطلاقه تحقيقا لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى توطين التقنيات الاستراتيجية في المملكة، وزيادة المحتوى المحلي، وتمكين الشباب السعودي من العمل على التقنيات المتقدمة في مجال تطوير وتصنيع الأقمار الصناعية.

وأشاد نائب الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن الدولية، ريتشارد إدواردز، بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط الشركة بالمملكة، وقال "يأتي نجاح إطلاق هذا القمر الصناعي كخطوة مهمة في علاقاتنا مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمملكة، وهي علاقات قائمة على الابتكار والعلوم والتقنية وتنمية الموارد البشرية".

وتضمن القمر السعودي للاتصالات الذي جرى تطويره بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن، تأهيل عدد من المهندسين السعوديين وفق المعايير التي تعتمدها الشركة لمنسوبيها في جميع مراحل التصنيع والاختبار، بهدف نقل خبرات التصنيع والاختبارات الخاصة بتقنيات الأقمار الصناعية الضخمة والمخصصة للاتصالات الفضائية في المدار الثابت.

القمر السعودي الأول للاتصالات (SGS-1)

أهدافه

- تأمين اتصالات فضائية ذات سرعات عالية على نطاق Ka-Band كخطة استراتيجية وطنية لتلبية احتياجات المملكة.

- تقديم خدمات الاتصالات بمواصفات متطورة لاستخدامها من قبل القطاعات الحكومية.

- تقديم خدمات الاتصالات بمواصفات تجارية لبقية مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأجزاء كبيرة من أفريقيا وآسيا الوسطى.

- تطوير القدرات المحلية والموارد البشرية.

- خلق فرص عمل في مجال صناعة الفضاء.

محتوياته

- حمولة متعددة الحزم توفر قدرة مرورية تتعدى 34 جيجا بت في الثانية.

- ألواح شمسية عالية الكفاءة لتوليد الطاقة بقدرة إجمالية تتجاوز 20 كيلوواط.

- وحدة معالجة تسمح بتغيير إعدادات الإشارة الصاعدة والهابطة.

- وحدة توزيع قادرة على تمرير الاتصالات بين المستخدمين دون عبور المحطات الأرضية.

- حموله للاتصالات لنطاق Ku-band مخصصة لهلاسات إحدى شركات عربسات.

مميزاته

- استخدامه لأنظمة دفع هجينة (كهربائية وكيميائية) تقلل وزنه وتزيد عمره الافتراضي.

- يبلغ وزنه 6.5 أطنان.

- عمره الافتراضي أكثر من 20 عاما.

- استخدامه لتقنيات متقدمة للاتصالات الآمنة والاتصالات المقاومة للتشويش.

- أول قمر للاتصالات الفضائية مملوك للمملكة.

- يقدم تطبيقات متعددة تشمل اتصالات النطاق العريض والاتصالات الآمنة وتوفير الاتصالات للمناطق شبه النائية والمناطق المنكوبة.

- تشغيله والتحكم به من خلال محطات أرضية في المملكة.

- يدعم البنية التحتية لقطاع الاتصالات.

- إدارته وتشغيله والتحكم به عبر كوادر وطنية.