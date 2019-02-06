«الشورى» يتصدَّى لاحتكار شركات العمالة.. ويفتح ملف الوكالات التجارية

طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للمنافسة، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الممارسات الاحتكارية لشركات خدمات العمالة المنزلية، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وخلال جلسته التي عقدها، اليوم الخميس، برئاسة نائب رئيس المجلس بإزالة العوائق التي تحول دون دخول منافسين جدد لقطاع الوكالات التجارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وشدد المجلس على ضرورة قيام الهيئة بتوفير متطلبات المرحلة التأسيسية للهيئة العامة للمنافسة من مواد مالية وبشرية، بما يسهم في تعزيز استقلالها المالي والإداري ويمكنها من أداء دورها، كما طالبها بإعداد خطة عمل واضحة، لبلورة أولوياتها والقطاعات المستهدفة لنشاطها في جميع مناطق المملكة.

ودعا المجلس الهيئة للتنسيق مع الجهات القضائية المختصة للتسريع في البت بقضايا المنافسة في مرحلة الترافع والتقاضي أو التنفيذ؛ تجنبًا لأضرار التأخير على قطاع الأعمال؛ ولرفع تصنيف المملكة في مؤشر ممارسة الأعمال.

وحث المجلس الهيئة على التنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ومجلس الضمان الصحي؛ لدراسة معدلات التركز الاقتصادي وتعزيز المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية في قطاعات الأدوية والمنتجات الصحية والتأمين الصحي.

وكان المجلس قد استهل جلسته بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة التوظيف والضمان الاجتماعي في مملكة إسبانيا.

ووافق المجلس أيضًا على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي في الجمهورية التونسية.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المساءلة الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون وتبادل الخبرات.