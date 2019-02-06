تنفيذ القتل قصاصًا في ماجد البلادي قاتل «ابتسام المعشي» بجدة

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حُكم القتل قصاصًا في ماجد بن ثبات بن ثابت البلادي (سعودي الجنسية) في محافظة جدة، بعدما أقدم على قتل، ابتسام بنت شامي بنت محمد المعشي (سعودية الجنسية) حيث ضربها على رأسها وأجزاء متفرقة من جسدها؛ ما تسبب في وفاتها، إثر خلاف بينهما.

وكان الجهات الأمنية قد ألقت القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وفيما تم تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بالجاني (ماجد بن ثبات بن ثابت البلادي)، اليوم، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، فقد شددت وزارة الداخلية على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وحذرت في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.