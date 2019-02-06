الجاني ضرب الضحية على رأسها وجسدها حتى فارقت الحياة
نفذت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حُكم القتل قصاصًا في ماجد بن ثبات بن ثابت البلادي (سعودي الجنسية) في محافظة جدة، بعدما أقدم على قتل، ابتسام بنت شامي بنت محمد المعشي (سعودية الجنسية) حيث ضربها على رأسها وأجزاء متفرقة من جسدها؛ ما تسبب في وفاتها، إثر خلاف بينهما.
وكان الجهات الأمنية قد ألقت القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وفيما تم تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بالجاني (ماجد بن ثبات بن ثابت البلادي)، اليوم، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، فقد شددت وزارة الداخلية على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وحذرت في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذ القتل قصاصًا في ماجد البلادي قاتل «ابتسام المعشي» بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.