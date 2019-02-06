السعودية اليوم / مياه الباحة تبدأ احتساب فواتير المياه بالاستهلاك الفعلي



الباحة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

بدأت المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الباحة أمس, في احتساب فواتير المياه بالاستهلاك الفعلي في معظم القرى والمحافظات بالمنطقة.

وأوضح مدير مياه الباحة المهندس أحمد القرشي أنه جرى استكمال الاحتساب الفعلي لدي الجميع بشكل تدريجي خلال الفترة المقبل بمشيئة الله، داعياً الجميع إلى ترشيد استهلاك المياه والابتعاد عن الإسراف في المياه.

// انتهى //

15:31ت م

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الباحة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسبدأت المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الباحة أمس, في احتساب فواتير المياه بالاستهلاك الفعلي في معظم القرى والمحافظات بالمنطقة.وأوضح مدير مياه الباحة المهندس أحمد القرشي أنه جرى استكمال الاحتساب الفعلي لدي الجميع بشكل تدريجي خلال الفترة المقبل بمشيئة الله، داعياً الجميع إلى ترشيد استهلاك المياه والابتعاد عن الإسراف في المياه.// انتهى //15:31ت م0160

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