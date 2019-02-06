السعودية اليوم / الأميرة لمياء بنت فيصل تكرم 45 فائزة بجائزة إبراهيم العبودي للتفوق بالمذنب

المذنب 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسأكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز حرم نائب أمير منطقة القصيم أن التفوق سمة البلدان المتحضرة التي تسعى إلى التطور والتنمية والازدهار ، مشيرة إلى أن تفوق أبناء وبنات هذه البلاد المباركة هو الطريق الوحيد الذي يوصلنا إلى النجاح في شتى المجالات.جاء ذلك خلال رعاية سموها , حفل تكريم 45 متفوقة بتعليم محافظة المذنب , بمركز الأمير سلطان الحضاري بالمحافظة على جائزة إبراهيم بن علي العبودي للتفوق العلمي , اليوم , بحضور حرم وكيل إمارة المنطقة منيرة بنت عبدالرحمن الطريقي , وحرم محافظ المذنب مها الرشودي , والمساعد للشؤون التعليمية بتعليم المذنب "بنات" منيرة الطعيسي , وحرم راعي الجائزة شريفة العميم , وعدد من المسؤولات والمشرفات التربويات وأمهات الطالبات.وأعربت سموها عن فخرها واعتزازها بالطالبات المتفوقات , متمنية لهن مزيداً من الإبداع والنجاح الدائم لخدمة الوطن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وبينت سمو الأميرة لمياء بنت فيصل أن الأوطان تعلو بمتفوقيها وأنهم هم من يرتقون بها إلى المعالي بعلمهم وتعلمهم , مقدمةً شكرها لراعي الجائزة رجل الأعمال إبراهيم بن علي العبودي على حسه الوطني واهتمامه ودعمه لتفوق بناته الطالبات , واصلةً شكرها لمنسوبات تعليم محافظة المذنب كافة على جهودهم المبذولة وتحفيزهن الدائم للطالبات , سائلةً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.وبدء الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم , ثم قدمت لوحة إنشادية ترحيبية بعنوان "نورتنا ياضيف".بعد ذلك ألقت مساعدة مدير تعليم المذنب "بنات" منيرة الطعيسي كلمة قدمت من خلالها شكرها وتقديرها لصاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز على رعايتها وتكريمها المتفوقات, موضحةً أن الطالبات عكسن ثقافة العلم والعلو بهمتهن وجديتهن نحو الاستزادة من التحصيل العلمي وبشكل دائم للوصول إلى مرحلة التفوق والمعالي , مباركة لهن هذا الإنجاز وأنهن مستقبل زاهر للوطن.وقدمت الطعيسي شكرها وتقديرها لراعي الجائزة رجل الأعمال إبراهيم العبودي على دعمه الدائم للتفوق والمتفوقين بمحافظة المذنب من خلال دعمه عبر هذه الجائزة ومن خلال نسختها السابعة , منوهةً بالجهود التي بذلها فريق العمل من منسوبات تعليم المذنب لإنجاح هذا الكرنفال العلمي , سائلةً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.عقب ذلك, توالت فقرات الحفل إثر ذلك قدم أوبريت "وطن غالي" , ثم قدمت مسيرة المتفوقات ، التي اشتملت على 45 متفوقة لعام 1438هـ - 1439هـ بتعليم محافظة المذنب, كما قدم أوبريت بعنوان "التفوق".وفي نهاية الحفل, كرمت صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز 45 طالبة متفوقة على جائزة إبراهيم العبودي للتفوق , كما كرمت 6 طالبات حاصلات على مراكز متقدمة في وزارة التعليم من خلال برامج النشاط الطلابي بتعليم المحافظة, فيما كرمت أيضاً حرم راعي الجائزة شريفة العميم, وعدد من القيادات التربوية النسائية بالمحافظة.// انتهى //15:28ت م0158