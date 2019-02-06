السعودية اليوم / أمير عسير يدشن ملتقى عطاء التطوعي

أبهـا 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم, في مقر الإمارة فعاليات ملتقى عطاء التطوعي، الذي تنظمه جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، وذلك بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، وعدد من منسوبيها.وعبر سموه في بداية التدشين عن شكره لجامعة الملك خالد وكافة القائمين على تنظيم وإقامة الملتقى كأول ملتقى افتراضي إلكتروني يقام لخدمة مجالات التطوع، مشيداً بجهود الجامعة في خدمة مجالات التطوع عبر مختلف تخصصاتها، وبالخدمات والفعاليات المجتمعية التي تحرص دائمًا على إقامتها إضافة إلى مهامها التعليمية والأكاديمية.بدوره شكر معالي مدير الجامعة سمو الأمير على رعايته وتدشينه لهذا الملتقى واهتمام سموه ودعمه اللا محدود للجامعة بمختلف أنشطتها ومجالاتها، وكذلك إيمانه بأهمية تأثير الجامعة في محيطها وأن الشراكة المجتمعية إحدى أهم وظائفها، لافتًا إلى أن الجامعة كإحدى مؤسسات هذا الوطن المعطاء تولي خدمة المجتمع وكافة مجالات التطوع اهتمامًا كبيرًا سعيًا منها إلى تحقيق ودعم رؤية المملكة 2030 التي تطمح إلى زيادة عدد المتطوعين من 11 ألفًا إلى مليون متطوع.وأوضح السلمي أن إقامة الملتقى وتنظيمه تأتي من باب إسهام الجامعة في دعم العمل التطوعي وصناعة الوعي بأهميته وصناعة وتمكين وتأهيل رواد العمل التطوعي وترسيخ قيمه وثقافته واستشراف المستقبل في هذا الاتجاه، وذلك من خلال تقديم مبادرات تطوعية تتسم بالابتكار والاستدامة، مشيرًا إلى أن الملتقى يتميز بشموله جلسات حوار ونقاش ودورات تدريبية وورش عمل بطابع افتراضي للعمل التطوعي لتتسع المساحة وهامش المشاركة والفائدة.من جهته أوضح مستشار تأسيس المراكز التطوعية ومدير الأنشطة الثقافية والاجتماعية بجامعة الملك خالد رائد القحطاني أن الهدف الرئيس للفكرة يتمثل في كيفية إيصال رسالة التطوع، وذلك للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ورؤية الجامعة أيضًا في نشر ثقافة التطوع إلى أكبر شريحة ممكنة، مشيرًا إلى أن فكرة تطبيق تنظيم الملتقى إلكترونيًّا كانت الأجدر لتحقيق ذلك حيث بلغ عدد المشاركين قرابة ٢٥٠٠ مشارك.بعد ذلك دشن أمير منطقة عسير الملتقى عبر حساب الجامعة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إيذانًا منه ببدء فعالياته، والتي بدأت بجلسة حوارية افتراضية تناولت محور "الفرق التطوعية الواقع والمأمول" بمشاركة وحديث سموه فيما يتعلق بمبادرة "سندكم" وتطلعات العمل التطوعي بمنطقة عسير، مؤكدًا على الدور الهام الذي قدمته الجامعة في انطلاق ودعم تلك المبادرة، ويسعى إلى اعتمادها بشكل مؤسسي لتقدم خدماتها بشكل واضح ورسمي، وأن منطقة عسير ستسعى بمختلف جهاتها إلى دعم وتحقيق رؤية المملكة 2030 في محور العمل التطوعي.// يتبع //15:28ت م0156

عام / أمير عسير يدشن ملتقى عطاء التطوعي/ إضافة أولى واخيرة

واختتمت الجلسة الأولى المقامة بإدارة من مستشار معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور ناصر بن محمد آل قميشان، ومشاركة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السابق الدكتور علي بن إبراهيم النملة بالحديث عن دور الأنظمة والقوانين في تحفيز عمل الفرق التطوعية, فيما ناقشت ثاني الجلسات في الملتقى محور "التطوع من خلال رؤية 2030" وأقيمت بمشاركة مدير مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور هتان زين العابدين توفيق وذلك بعنوان " معيار إدامة لإشراك المتطوعين "، وكذلك مدير عام الإدارة العامة للتطوع في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشاعل آل مبارك، كما شارك في الجلسة أيضًا سفير التطوع السعودي نواف بن علي آل زايد، بإدارة الأمين العام لمؤسسة السبيعي الخيرية الدكتور حسن بن محمد آل شريم.

عقب ذلك دشن الأمير تركي بن طلال ملتقى عطاء التطوعي كتاب " 100 مبادرة تطوعية "، الذي أنتجته عمادة شؤون الطلاب بالجامعة ويشمل مبادرات مجتمعية، وثقافية، وسياحية، وصحية، وكذلك إعلامية، وتعليمية، وتقنية، حيث أكد عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالله آل عضيد أن الكتاب نتاج اجتماعات تحضيرية، تلتها مسابقة تحفيزية لطلاب وطالبات الجامعة، وكذلك ورش واقعية وافتراضية للتدريب وتصميم المبادرات التطوعية حتى وصلت إلى 335 مبادرة تمت تصفيتها وفرزها عبر فريق متخصص مع مراعاة معايير إبداع الفكرة وإمكانية تطبيقها، وأثرها المجتمعي، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى من خلال هذا الكتاب إلى رسم خارطة الطريق لمن أراد العطاء.

يذكر أنه سيقام على هامش الملتقى دورتان تدريبيتان يوم غد الخميس، الأولى ينفذها رئيس مؤسسة وقف شباب خير أمة المهندس عثمان محمد هاشم بعنوان "استدامة الفرق التطوعية"، والثانية لمستشار تأسيس المراكز التطوعية ومدير الأنشطة الثقافية والاجتماعية بجامعة الملك خالد الأستاذ رائد عايض القحطاني، بعنوان " كيف تدير وتفهم فريق عملك التطوعي "، إضافة إلى ورشتي عمل الأولى تنفذها وكيلة عمادة شؤون الطلاب لشطر الطالبات بالجامعة الدكتورة فاطمة شعبان عسيري بعنوان "صناعة المبادرات التطوعية"، وورشة "تطوع دون أن تدفع" للمشرف على مركز التوجيه والإرشاد بعمادة شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور خضران بن عبدالله السهيمي.

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