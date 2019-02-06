السعودية اليوم / نائب أمير حائل يستقبل المدير التنفيذي لفرع جمعية "جستر" بالمنطقة



حائل 1 جمادي الثاني 1440 هـ الموافق 6 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة اليوم, المدير التنفيذي لفرع الجمعية

وفي مستهل الاستقبال رحب سموه بالجميع, مؤكداً دعمه للجمعية وبرامجها وخدماتها.

وأثنى سموه على مبادرات أعضاء فريق الجميعة وتميز مشاركاتهم وطموحهم المتجدد, حاثاً على مضاعفة الجهود وتقديم خدمات وبرامج نوعية للمستفيدين .

من جهته قدم الدكتور السميري عرضاً عن إنجازات الجمعية وماقدمت للمنطقة من خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك أهدافها المستقبلية, معبراً عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعمهما لكل مايخدم ذوي الاعاقة ويخدم المنطقة ككل .

وفي الختام تسلم سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن العضوية الفخرية في الجمعية السعودية للتربية الخاصة .

// انتهى //

15:23ت م

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حائل 1 جمادي الثاني 1440 هـ الموافق 6 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة اليوم, المدير التنفيذي لفرع الجمعية السعودية للتربية الخاصه بمنطقة حائل "جستر" الدكتور ياسر بن عايد السميري وأعضاء الفريق التابع للجمعية .وفي مستهل الاستقبال رحب سموه بالجميع, مؤكداً دعمه للجمعية وبرامجها وخدماتها.وأثنى سموه على مبادرات أعضاء فريق الجميعة وتميز مشاركاتهم وطموحهم المتجدد, حاثاً على مضاعفة الجهود وتقديم خدمات وبرامج نوعية للمستفيدين .من جهته قدم الدكتور السميري عرضاً عن إنجازات الجمعية وماقدمت للمنطقة من خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك أهدافها المستقبلية, معبراً عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعمهما لكل مايخدم ذوي الاعاقة ويخدم المنطقة ككل .وفي الختام تسلم سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن العضوية الفخرية في الجمعية السعودية للتربية الخاصة .// انتهى //15:23ت م0154

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