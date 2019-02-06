السعودية اليوم / محافظة قلوة تبحث آلية تأسيس جمعيات تعاونية



الباحة 01 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 06 فبراير 2019م واس

بحث محافظ قلوة عبدالله بن حمدان العويدي ، ومديري الإدارات الحكومية ومشايخ القبائل ورجال الأعمال وأهالي المحافظة آلية تأسيس جمعيات تعاونية لخدمة الأهالي ، وذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقد أمس بمقر المحافظة.

ونوه " العويدي" بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بضرورة التوسع في تأسيس الجمعيات الخيرية والتعاونية للإسهام في تحقيق رؤية الوطن ٢٠٣٠، مؤكداً على ضرورة التعاون وتشجيع الأهالي للعمل التعاوني الاستثماري ، لما لها من إسهامات في تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الخدمات الحيوية التي تفتقدها المحافظة وتلبي الاحتياجات للأهالي.

وبين أن الجمعيات التعاونية تهدف إلى تنويع الاستثمارات ونشر الثقافة التعاونية بوسائل الاتصال المختلفة ،وتقدم العديد من الخدمات المتنوعة لأهالي المحافظة ومراكزها ، حاثاً على تأسيس الجمعيات التعاونية والتسجيل فيها.

بعد ذلك شاهد الحضور فلم وثائقي عن الجمعيات الاستهلاكية في المملكة ، ثم فتح باب المداخلات لمديري الإدارات الحكومية والمشايخ والحضور.

وقد أقر الحضور في نهاية اللقاء البدء في عملية تأسيس جمعية متعددة الأغراض وجمعية زراعية وجمعية صحية ، فيما وجد الاجتماع تفاعل مديري الإدارات ومساهمتهم الفاعلة في تقديم التسهيلات للجمعيات وكذلك تجاوب المشايخ ورجال الأعمال والحضور لتأسيس عدد من الجمعيات والتي ستخدم المحافظة.

// انتهى //

15:22ت م

0152



الباحة 01 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 06 فبراير 2019م واسبحث محافظ قلوة عبدالله بن حمدان العويدي ، ومديري الإدارات الحكومية ومشايخ القبائل ورجال الأعمال وأهالي المحافظة آلية تأسيس جمعيات تعاونية لخدمة الأهالي ، وذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقد أمس بمقر المحافظة.ونوه " العويدي" بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بضرورة التوسع في تأسيس الجمعيات الخيرية والتعاونية للإسهام في تحقيق رؤية الوطن ٢٠٣٠، مؤكداً على ضرورة التعاون وتشجيع الأهالي للعمل التعاوني الاستثماري ، لما لها من إسهامات في تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الخدمات الحيوية التي تفتقدها المحافظة وتلبي الاحتياجات للأهالي.وبين أن الجمعيات التعاونية تهدف إلى تنويع الاستثمارات ونشر الثقافة التعاونية بوسائل الاتصال المختلفة ،وتقدم العديد من الخدمات المتنوعة لأهالي المحافظة ومراكزها ، حاثاً على تأسيس الجمعيات التعاونية والتسجيل فيها.بعد ذلك شاهد الحضور فلم وثائقي عن الجمعيات الاستهلاكية في المملكة ، ثم فتح باب المداخلات لمديري الإدارات الحكومية والمشايخ والحضور.وقد أقر الحضور في نهاية اللقاء البدء في عملية تأسيس جمعية متعددة الأغراض وجمعية زراعية وجمعية صحية ، فيما وجد الاجتماع تفاعل مديري الإدارات ومساهمتهم الفاعلة في تقديم التسهيلات للجمعيات وكذلك تجاوب المشايخ ورجال الأعمال والحضور لتأسيس عدد من الجمعيات والتي ستخدم المحافظة.// انتهى //15:22ت م0152

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