السعودية اليوم / أمير منطقة الحدود الشمالية يتسلم التقرير السنوي للدفاع المدني بالمنطقة



عرعر 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التقرير السنوي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة للعام 2018 .

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة الحدود الشمالية،بمقر الإمارة، مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة العميد مناحي بن مونس الرويلي ، الذي قدّم لسموه نبذة عن التقرير الذي اشتمل على إحصائيات الحوادث التي باشرها الدفاع المدني بالمنطقة، والآليات الجديدة والقوى البشرية والبرامج التدريبية والخطط الفرضية المنفذة والتقنيات الحديثة المستخدمة .

ونوه أمير المنطقة بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني بالمنطقة في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات. وذلك انطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من اهتمام وعناية بسلامة المواطنين .

وأعرب مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة عن شكره وتقريره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على اهتمامه ومتابعته المستمرة التي انعكست على أداء وجودة العمل، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ الجميع من كل سوء. ‏ // انتهى //

15:20ت م

0149



عرعر 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التقرير السنوي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة للعام 2018 .جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة الحدود الشمالية،بمقر الإمارة، مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة العميد مناحي بن مونس الرويلي ، الذي قدّم لسموه نبذة عن التقرير الذي اشتمل على إحصائيات الحوادث التي باشرها الدفاع المدني بالمنطقة، والآليات الجديدة والقوى البشرية والبرامج التدريبية والخطط الفرضية المنفذة والتقنيات الحديثة المستخدمة .ونوه أمير المنطقة بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني بالمنطقة في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات. وذلك انطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من اهتمام وعناية بسلامة المواطنين .وأعرب مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة عن شكره وتقريره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على اهتمامه ومتابعته المستمرة التي انعكست على أداء وجودة العمل، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ الجميع من كل سوء. ‏ // انتهى //15:20ت م0149

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير منطقة الحدود الشمالية يتسلم التقرير السنوي للدفاع المدني بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.