السعودية اليوم / وكالة شؤون المسجد النبوي تختتم برنامج "قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة"



المدينة المنورة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

اختتمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي, برنامج الدورة التدريبية التي استمرت لمدة أربعة أسابيع بتنظيم من إدارة الشؤون القانونية بعنوان "قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة" بمعدل يوم تدريبي لكل أسبوع ، وذلك بهدف تثقيف وتوعية موظفي الوكالة وتعريفهم على النواحي القانونية للوظيفة وزيادة الوعي القانوني لدى الموظفين.

وأوضح مقدم البرنامج مدير إدارة الشؤون القانونية عبدالله بن عبدالرحمن الحيدر, أن الدورة تناولت طرح النواحي القانونية التي يجب أن يتقيد بها كل موظف بشكل عام والعمل بمقتضاها، مؤكداً أنها تشكل جزءاً من مقتضيات العمل الوظيفي، والواجب الوظيفي الذي يترتب عليه اتخاذ الإجراءات التأديبية والجزائية بحق الموظف بموجب الأنظمة المستمدة منها مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة, كما عُنيت الدورة بجانب تنمية وتطوير وتثقيف العنصر البشري, وتطور وتحسين البيئة الوظيفية ومواكبةً للرؤية الطموحة ٢٠٣٠ في مواجهة التحديات والصعوبات

// انتهى //

15:19ت م

0148



المدينة المنورة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واساختتمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي, برنامج الدورة التدريبية التي استمرت لمدة أربعة أسابيع بتنظيم من إدارة الشؤون القانونية بعنوان "قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة" بمعدل يوم تدريبي لكل أسبوع ، وذلك بهدف تثقيف وتوعية موظفي الوكالة وتعريفهم على النواحي القانونية للوظيفة وزيادة الوعي القانوني لدى الموظفين.وأوضح مقدم البرنامج مدير إدارة الشؤون القانونية عبدالله بن عبدالرحمن الحيدر, أن الدورة تناولت طرح النواحي القانونية التي يجب أن يتقيد بها كل موظف بشكل عام والعمل بمقتضاها، مؤكداً أنها تشكل جزءاً من مقتضيات العمل الوظيفي، والواجب الوظيفي الذي يترتب عليه اتخاذ الإجراءات التأديبية والجزائية بحق الموظف بموجب الأنظمة المستمدة منها مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة, كما عُنيت الدورة بجانب تنمية وتطوير وتثقيف العنصر البشري, وتطور وتحسين البيئة الوظيفية ومواكبةً للرؤية الطموحة ٢٠٣٠ في مواجهة التحديات والصعوبات// انتهى //15:19ت م0148

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