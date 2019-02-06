السعودية اليوم / مجموعات من المستوطنين يقتحمون "الأقصى" ويؤدون صلوات تلمودية



القدس المحتلة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

اقتحمت مجموعات يهودية متطرفة اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن مجموعة من المستوطنين اليهود أدت صلوات وشعائر تلمودية في منطقة "باب الرحمة" داخل المسجد الأقصى، وسط حراسة معززة من قوات الاحتلال، كما نفذوا جولات استفزازية في المسجد واستمعوا الى شروحات حول المعبد والهيكل المزعوم قبل مغادرة المسجد من جهة باب السلسلة، في الوقت الذي تمنع فيه قوات الاحتلال المصلين وحتى حراس وسدنة المسجد المبارك الاقتراب من المنطقة، تحت طائلة الاعتقال والإبعاد عن المسجد.

// انتهى //

15:18ت م

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القدس المحتلة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واساقتحمت مجموعات يهودية متطرفة اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن مجموعة من المستوطنين اليهود أدت صلوات وشعائر تلمودية في منطقة "باب الرحمة" داخل المسجد الأقصى، وسط حراسة معززة من قوات الاحتلال، كما نفذوا جولات استفزازية في المسجد واستمعوا الى شروحات حول المعبد والهيكل المزعوم قبل مغادرة المسجد من جهة باب السلسلة، في الوقت الذي تمنع فيه قوات الاحتلال المصلين وحتى حراس وسدنة المسجد المبارك الاقتراب من المنطقة، تحت طائلة الاعتقال والإبعاد عن المسجد.// انتهى //15:18ت م0145

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