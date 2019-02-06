السعودية | نايف بن مساعد السديري في ذمة الله

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:01 مساءً, 6 فبراير 2019 م المناطق - محمد العنزي : انتقل إلى رحمة الله تعالى نايف بن مساعد بن نايف السديري والد محافظ تيماء بمنطقة الرياض وستقام علية الصلاة بعد صلاة عصر اليوم الاربعاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله والدفن في مقبرة العود . وأسرة الخليج 365 تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لمحافظ تيماء في وفاة والده سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته .

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