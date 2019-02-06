السعودية | رئيس وزراء ألبانيا يستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:23 مساءً, 6 فبراير 2019 م المناطق - واس استقبل دولة رئيس الوزراء بجمهورية ألبانيا إيدي راما،في مقر إقامته بالرياض اليوم ، معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب.

وجرى خلال الاستقبال استعراض فرص الاستثمار بين البلدين ، وبحث أوجه التعاون في قطاع التنمية الدولية .

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف وعدد من المسؤولين .



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