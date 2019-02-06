السعودية | رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني يلتقي أمين منظمة السياحة العالمية

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:02 مساءً, 6 فبراير 2019 م

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التقى معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في مقر الهيئة بالرياض أمس الثلاثاء، بمعالي السيد زوراب بولوكاشيفيلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة.

وقد رحب معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمعالي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية في زيارته للمملكة.

وبحث معاليه مع السيد بولوكاشيفيلي عددا من الموضوعات المتعلقة بمجالات التعاون بين الهيئة والمنظمة وسبل تعزيزها.

وأكد معالي الأستاذ أحمد الخطيب أهمية التعاون مع منظمة السياحة العالمية في هذا الوقت الذي تشهد فيه المملكة نقلة مهمة في القطاع السياحي.

وأوضح الخطيب خلال اللقاء، أن المملكة تعول على السياحة كرافد أساس بعد النفط للاقتصاد الوطني، وموفر رئيس لفرص العمل، مستعرضا عددا من أهم الوجهات والمشاريع السياحية الجديدة ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي أعلن عنها سمو ولي العهد، في الدرعية والعلا ومشروع القدية، والبحر الأحمر، وغيرها من المشاريع التي سيكون لمنظمة السياحة العالمية دور في دعمها والتعريف بها في المنتديات الدولية.

وقد حضر اللقاء عدد من كبار المسئولين في الهيئة والوفد المرافق لمعالي أمين عام منظمة السياحة العالمية.

وسيقوم معالي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية خلال زيارته للمملكة بزيارة عدد من المواقع والمشاريع السياحية، كما سيلتقي عددا من الوزراء وكبار المسئولين والمستثمرين السياحيين في المملكة.

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