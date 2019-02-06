شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : الأحوال المدنية تشهد نقلة نوعية والان نبدء بالتفاصيل
واطلع سموه على أبرز الخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية للمستفيدين والخطط المستقبلية لتطوير آليات العمل ، مشيداً سموه بالنقلة النوعية التي تشهدها الأحوال المدنية ، متمنياً لهم التوفيق والسداد.
من جانبه قدم اللواء عبدالرحمن الجلعود شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله واهتمام سموه بفرع الوزارة بالمنطقة توجيهاته الدائمة لمنسوبيها.
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