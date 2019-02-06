شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : المرأة لها دور ريادي في بناء المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء أعضاء ومسؤولي لجان اللجنة العليا للفعالية النسائية الكروية الأولى بالمملكة " الكرة تجمعنا "من بينهم المستشار الأعلى للتنظيم الرياضي للفعالية رئيس لجنة رياضة المرأة في اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفه ورئيس اللجنة التنظيمية لرياضة المرآة بمجلس التعاون لدول الخليج ورئيس الفعالية الشيخة نعيمة الأحمد الصباح ومدير الفعالية سناء العتيق.

وفي بداية اللقاء رحب سموه الكريم بالضيوف من خارج المملكة مستعرضاً روابط الأخوة والعلاقات الممتدة بين دول الخليج ، بعدها اطلع على عرض مرئي لملف الفعالية.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية على دور المرأة الريادي في بناء المجتمع ومساهمتها الفاعلة ، ودعم الدولة أيّدها الله للمرأة وتمكينها وحفظ حقوقها واحترام اختياراتها بما يحفظ لها خصوصيتها.

ورحب سموه بالفعالية الكروية النسائية الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية ودول الخليج ( الكورة تجمعنا )، ومتمنياً لهم التوفيق.

من جهتها عبّرت مدير البطولة سناء العتيق عن سعادتها البالغة باللقاء وأكدت بأن ترحيب سمو أمير المنطقة للفعالية يأتي امتداداً لدعم كل ما من شأنه تمكين المرأة السعودية في كافة المجالات ، كما أكدت العتيق بأن هذه الرعاية تأتي إيماناً من سموه الكريم بأهمية الحدث والذي يعد باكورة لانطلاق الفعاليات الرياضية النسائية بالمملكة وتكون المنطقة الشرقية قد سبقت في ذلك ، وذكرت بأن رسالة البطولة هي توظيف الطاقات الكروية النسائية السعودية الشابة والموهوبة لتكون قدوة ثقافية رياضية للمجتمع السعودي النسائي ، ويأتي من ضمن أهداف البطولة تنفيذ دوري نسائي يوظف مواهب الفتيات السعوديات ويأهلهن للمنافسة على أعلى مستوى دولي .

كما يأتي من ضمن أهدافها تنظيم منافسة كروية نسائية سعودية تمثل الوطن أفضل تمثيل كذلك نشر ثقافة الرياضة النسائية وتقبلها وتوسيع مفهومها لتشمل العنصر النسائي وبما يحفظ خصوصيته كذلك تهيئة المجتمع ليتقبل فكرة فعاليات أولمبية نسائية رياضية أيضاً تحفيز الوسط النسائي لممارسة الرياضات بأنواعها في أجواء تحفظ لهم خصوصيتهم.

الجدير بالذكر أن الفاعلية يشارك فيها عدد من الفرق الرياضية النسائية الكروية من دول الخليج بلغت حوالي 8 فرق بالإضافة إلى الألعاب المصاحبة للفعالية والتي سيشارك فيها قرابة الـ 200 لاعبة من جميع الدول وفي جميع الرياضات ، وستنطلق الفعالية في الأول من شهر مارس القادم وتستمر لمدة 6 أيام في الصالة الخضراء بالخبر.