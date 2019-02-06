تخصصي الدمام ينجح في إزالة كيس صديدي من الجمجمة بلا جراحة

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - الدمام
نجح الفريق الطبي في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، في إزالة كيس صديدي من جمجمة مريض، كان ضاغطاً على الجزء الأمامي من المخ، باستخدام منظار الجيوب الأنفية وجهاز الملاحة الجراحي عالي الدقة.
وتم ذلك دون الحاجة إلى فتح الجمجمة بالجراحة أو تحريك الدماغ، ذلك مما ساعد على تجنب أي أعراض جانبية عند المريض بعد إجراء العملية.
وذكر د. علي المؤمن جراح الأنف وقاع الجمجمة بتخصصي الدمام أن الالتهاب المزمن في الجيوب الأنفية مرض شائع في المملكة، ويؤدي إلى مضاعفات قد تصيب العين وقاع الجمجمة، لذلك ننصح بمراجعة الطبيب المختص عند الشعور بأعراض في هذه المناطق.
الجدير بالذكر، أن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام يجري مثل هذه العمليات منذ بداية إنشائه، كما يخدم جميع مرضانا في مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية في هذا المجال.
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