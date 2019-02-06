شكرا لقرائتكم وزارة العدل تعلن أسماء المقبولين مبدئيًا في وظيفة مراقب أمن وسلامة.. هنا الرابط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت وزارة العدل المتقدمين إلى وظيفة (مراقب أمن وسلامة) بالمرتبة الرابعة للدخول إلى بوابة الوزارة الإلكترونية (هنا) والاستعلام عن النتيجة.

وأوضحت وزارة العدل أنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية للذين انطبقت عليهم شروط الإعلان للمسابقة، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 5 جمادى الآخرة 1440 هـ، حسب المواعيد المدونة لكل متقدم في بطاقة المقابلة الشخصية.

وأكدت وزارة العدل على المتقدمين، ضرورة طباعة بطاقة المقابلة الشخصية من موقع الوزارة، والتي ستتضمن تاريخ ووقت المقابلة، التي ستكون في الإدارة العامة للموارد البشرية في ديوان الوزارة بالرياض.

وشددت وزارة العدل على ضرورة حضور المرشحين لمقر المقابلة في وقت مبكر صباح اليوم المحدد للمطابقة واستكمال المتطلبات.

وتأتي تلك الوظائف، ضمن إطار خطة وزارة العدل لدعم الجهات العدلية التابعة لها، بما تحتاجه من كوادر مؤهلة في جميع التخصصات.

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