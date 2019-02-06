شكرا لقرائتكم نهاية الأسبوع الجاري آخر موعد لاستقبال المشاركات في جائزة وعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

تواصل وزارة الصحة حتى نهاية الأسبوع الجاري استقبال المشاركات في النسخة الثالثة لـ جائزة وعي في مسارات “الفيلم القصير، الصورة، الإنفوجرافيك ،الموشن جرافيك، إضافة إلى المسار المخصص للمدارس.

وأوضحت “الصحة” أن فرصة المشاركة متاحة لجميع المواطنين والمقيمين في دول الخليج العربي واليمن، موجهة الدعوة إلى المبدعين والمهتمين في المجالات الصحية للمشاركة عبر تقديم مقترحات لموضوعات صحية تسهم في رفع الوعي الصحي للمجتمع، وكذلك المختصين بالمجالات الفنية بتقديم نصائح فنية لرفع مستوى المشاركات المقدمة.

يذكر أن مجموع الجوائز يبلغ أكثر من مليون ريال لأكثر من 50 فائزا، فيما تبلغ قيمة الجائزة الكبرى 150.000 ريال، كما تم إضافة 3 جوائز لـ أعلى 3 مشاركات فائزة بتصويت الجمهور خلال مرحلة التصويت، التي ستكون خلال الفترة من 15 مارس إلى 22 مارس القادم.

وتستقبل جائزة وعي المشاركات على الرابط : هنا، وتهدف الجائزة التي تنظمها “الصحة “بالشراكة مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى إشراك المجتمع في صناعة الوعي، واستثمار الطاقات والمواهب لتعزيز ونشر الوعي الصحي في مجتمعاتنا.



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