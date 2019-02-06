شكرا لقرائتكم أمير تبوك يواسي محافظ ضباء السابق وتيماء الحالي في وفاة والدهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - تبوك

واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، محافظ ضباء السابق مساعد بن نايف السديري ومحافظ تيماء سعد بن نايف السديري في وفاة والدهما.

وأعرب أمير منطقة تبوك عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة فقيدهم سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأعرب مساعد السديري من جهته عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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