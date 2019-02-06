الان تتابع “التقاعد” توفر وحدة متنقلة للأحوال المدنية في الطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365: ضمن سعيها لتقديم خدمات مميزة لعملائها، وفرت المؤسسة العامة للتقاعد بالطائف لعملائها وحدة الاحوال المدنية المتنقلة.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين المؤسسة العامة للتقاعد ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، حيث تقدم الوحدة المتنقلة خدمات السجل المدني، من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية “الزواج والطلاق” وتعديل المهن، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت” للعملاء المتقاعدين والمستفيدين في مقر مكتب المؤسسة بالطائف. كما تهدف العربة المتنقلة إلى منح وتجديد الهوية الوطنية للمتقاعدين في أماكنهم دون الحاجة لمراجعة مكتب الأحوال المدنية.

من جانبه أوضح مدير الإدارة العامة للخدمات التأمينية بالمؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ عبد الله الشليخي أن هذه الخطوة تأتي تعزيزاً لتعاون المؤسسة مع الجهات الصديقة وامتداداً لمبادرات المؤسسة في تقديم خدمات مميزة للعملاء من المتقاعدين والمستفيدين تحقيقاً لاستراتيجيتها 2022م.

وقدم الشليخي شكره لمدير مكتب الأحوال المدنية بالطائف على تعاونهم والمشاركة بالعربة المتنقلة لخدمة عملاء المؤسسة، متطلعاً إلى مزيد من التعاون بين الجهتين بما يحقق الأهداف المشتركة.

يذكر أن الفعالية شهدت حضور مدير مكتب المؤسسة العامة للتقاعد بالطائف الأستاذ عبدربه احمد الزهراني ومدير إدارة السجل المدني بالأحوال المدينة بالطائف الأستاذ سعيد حسن الزهراني.

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