شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الجوف يطمئن على صحة طلاب التربية الفكرية إثر حادث السير والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) Abdulaziz01010أجرى نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز اليوم (الأربعاء) اتصالاً هاتفياً بمدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اطمأن خلاله على صحة طلاب التربية الفكرية والبالغ عددهم 6 طلاب، إثر تعرضهم لحادث سير، حيث وجه بتقديم كافة الخدمات الطبية لهم، وتم نقلهم إلى مستشفى متعب بن عبدالعزيز بسكاكا.
وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الجوف أنه تابع حالات الطلاب وزارهم في المستشفى، مبيناً أنهم خرجوا من المستشفى جميعهم بعد الاطمئنان على صحتهم وتلقيهم الرعاية الكاملة.
وأعرب الدكتور الغامدي عن شكره لنائب أمير المنطقة على متابعته واهتمامه بالطلاب، منوهاً بالرعاية الصحية الكاملة التي قدمتها إدارة المستشفى للطلاب حتى خروجهم.
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