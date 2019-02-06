شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة تجميل مكة المكرمة برئاسة أمين العاصمة المقدسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص قراراً بتشكيل لجنة تجميل مكة المكرمة برئاسة الأمين وعضوية كل من: وكيل أمين العاصمة المقدسة للتعمير المهندس خالد عبدالحفيظ فدا، و وكيل أمين العاصمة المقدسة للمشاريع المكلف المهندس زهير عبد الرحمن سقاط، ومدير عام شؤون البلديات المهندس غازي عبدالخالق الحربي، ومدير عام الدراسات والتصاميم المهندس هاني هاشم الناصري، ومستشار أمين العاصمة المقدسة المهندس ياسر مرضي الغامدي، ومدير إدارة التجميل والأنسنة المهندس رائد سمير مؤمنة، ومدير إدارة المرافق البلدية المهندس سلمان غازي الشريف.

وتهدف اللجنة إلى تحديد عناصر تجميل مكة المكرمة و أولويات العمل المطلوبة لتجميل المدينة ومنها، إنشاء جداريات ومجسمات بمواقع متفرقة، وإيجاد آلية لتحديد مواقع المشاريع و تنفيذ المجسمات الجمالية بمكة، بالإضافة إلى وضع الإجراءات اللازمة لإقامة مسابقة لتجميل مكة المكرمة وتحديد آلية عملها.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل، رغبةً من الأمانة في الارتقاء بالعاصمة المقدسة وتطوير المرافق العامة وإظهار الصورة الحضارية لها والوصول بها لأن تكون الأجمل محلياً وعالمياً.