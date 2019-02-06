شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الرياض يرعى المؤتمر الدولي للمعلومات الجغرافية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يرعى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز يوم الأحد القادم المؤتمر الدولي للمعلومات الجغرافية 2019.الذي تنظمه الجمعية الجغرافية السعودية بالتعاون العلمي مع الجمعية الدولية للمساحة التصويرية والاستشعار عن بعد (ISPRS).وسيقام المؤتمر خلال الفترة 5 -8 جمادى الآخرة 1440هـ (10-13 فبراير 2019م بقاعة الشيخ حمد الجاسر بالبهو الرئيس بجامعة الملك سعود.

أوضح ذلك الدكتور علي بن عبدالله الدوسري رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر ورئيس الجمعية الجغرافية وقال بأن المؤتمر يتميز بمشاركة الهيئة العامة للمساحة كشريك إستراتيجي، وهيئة تطوير مدينة الرياض كراعي للمؤتمر مما حقق تكامل في تنظيم هذا المؤتمر الدولي ليشتمل على تقنيات وتطبيقات علوم المعلومات الجغرافية: نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد وأنظمة تحديد المواقع.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر الدولي يأتي في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والمساهمة في تحقيق «وطن طموح حكومته فاعلة» والسعي إلى «تطوير الحكومة الإلكترونية» من خلال التوسع في نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة والتي تشمل نظم المعلومات الجغرافية وبحضور متميز من كبار المسؤولين في القطاعات الحكومية ذات العلاقة بعلوم الجغرافيا والمساحة وتخطيط المدن ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد وأنظمة تحديد المواقع بالإضافة إلى خبراء متخصصين، كما تشارك نخبة من الشركات والمكاتب الاستشارية المختصة في فعاليات العلمية.

من جانبه نوه الدكتور محمد شوقي مكي رئيس اللجنة العلمية بالتفاعل العلمي مع هذا المؤتمر الدولي من داخل وخارج المملكة العربية السعودية حيث استقطب المؤتمر أكثر من 200 مشاركة بورقة علمية من أكثر من 20 دولة، وعدد من الورش العمل الدولية المتخصصة، وبمشاركة 10 متحدثين رئيسيين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والهند واليابان ونيجيريا وصناع القرار بالمملكة العربية السعودية.

ودعا الدكتور فهد المطلق رئيس لجنة العلاقات والاعلام المتخصصين والباحثين والمهتمين بعلوم المعلومات الجغرافية الى الحضور والمشاركة بفعاليات المؤتمر البحثية وورش العمل واجتماعات الخبراء والرحلات العلمية وكذلك دعوة طلاب وطالبات الثانوية العامة للمشاركة بمسابقة رسم المدن السعودية بنظم المعلومات الجغرافية والتي أعلن عنها المؤتمر بالشراكة مع وزارة التعليم وبرعاية من شركة هيير.

واضاف بأن المؤتمر يعد فرصة فريد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط ومكملا لمنظومة المؤتمرات دولية التي تعقد سنويًا في دول العالم، في المجالات الرئيسية في علم المعلومات الجغرافية؛ نظم المعلومات الجغرافية، الاستشعار عن بعد، أنظمة تحديد المواقع، وبرمجيات وتطبيقات التصوير وتقنيات الدرون (Drone).