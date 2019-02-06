شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات مركز الملك سلمان تنقذ 32 طفلاً في الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

تمكنت متطوعات من فريق العيادات الميدانية لمركز الملك سلمان للأغاثة الإنسانية في الخوخة خلال اليومين الماضيين من الوصول إلى 25 حالة تعاني من سوء التغذية في أوساط نازحات مخيمات بني جابر والجشة ومعالجتهن، إضافة إلى سبع حالات سوء تغذية حاد تمت إحالتها إلى قسم التغذية في العيادات الطبية التابعة للمركز في مديرية الخوخة.

وأفاد مصدر طبي لـ«الخليج 365» بأن متطوعات صحة المجتمع قدمن خدمات النصح والمشورة للأمهات الحوامل والمرضعات في إطار المتابعة الدورية التي تقوم بها المتطوعات للنازحين في المخيمات ضمن الأنشطة والمعارف التي تم تلقيها واكتسابها في الدورة التدريبية لمتطوعات صحة المجتمع، التي نفذتها مؤسسة طيبة للتنمية بدعم وتمويل من مركز سلمان للإغاثة.

وقال ضابط مشروع العيادات الطبية الدكتور رفعت هيج إن الحالات التي جرى اكتشافها تمت إحالتها إلى قسم التغذية في قسم العيادات الطبية، إضافة إلى قيام المتطوعات بجلسات النصح والمشورة للأمهات تهدف لضرورة الحرص على مواصلة الرضاعة الطبيعية للأطفال والوقاية من الأمراض والأوبئة.