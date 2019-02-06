شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة المدينة»: استرداد 362.9 ألف متر مربع خلال شهر جمادى الأولى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

استردت أمانة منطقة المدينة المنورة، ممثلة ببلديات أحد، العيون، العقيق، قباء، الصويدرة، وبمساندة الجهات الأمنية في شرطة منطقة المدينة المنورة، تعديات على أراضٍ حكومية خلال شهر جمادى الأولى من العام الحالي 1440 في عدد من المواقع، تمثلت في بناء أحواش، عقوم، حواجز ترابية، شبوك، غرس شجر ونخيل.

وقال وكيل أمين منطقة المدينة المنورة لشؤون البلديات المهندس سعود بن هريسان العنزي إن مراقبي البلديات رصدوا عدداً من التعديات، تم تقدير مساحتها الإجمالية بـ362.900 متر مربع، حيث رصدت بلدية أحد اعتداءات على أراضٍ حكومية بمنطقة النقمي، أبو الدود، وطريق تبوك، عبارة عن أراضٍ محاطة بحواجز ترابية وأسلاك شائكة ومزروعات بلغت مساحتها 317.000 متر مربع.

ورصدت بلدية قباء اعتداء على أراضٍ حكومية بمنطقة المزين بلغت مساحتها 22 ألف متر مربع، بينما رصدت بلدية العيون اعتداءات بمنطقة الصادقية مساحتها 11 ألف متر مربع عبارة عن أرض بيضاء وعمل حواجز ترابية، وتهيئتها للزراعة عبر غرس النخيل والشجيرات، كما رصد المراقبون في بلدية العقيق 1900 متر مربع عبارة اعتداءات عبارة عن أحواش في طور البناء وعقوم ترابية، بينما رصدت بلدية الصويدرة بمنطقة العوينة 3500 متر مربع عبارة عن أحوشة غرف وأحوشة قيد البناء.

وحذّر العنزي من التعدي على الأراضي الحكومية سواء بالبيع أو الشراء أو وضع اليد عليها بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أن الأمانة لن تتوانى عن تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين، داعياً إلى الإبلاغ عن أي تعدٍّ يتم رصده في أيّ موقع من المواقع عبر طوارئ الأمانة على الرقم (940) أو عبر تطبيق «واتساب» عبر الرقم (0548990940) أو عبر حسابات الأمانة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ([email protected]) الخاصة بأمانة منطقة المدينة المنورة أو عبر تطبيق الأمانة في الأجهزة الذكية (Android وiOs).