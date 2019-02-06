شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني الجوف» يحذر المواطنين: ابتعدوا عن أماكن الخطر أثناء هطول الأمطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تتابع مستجدات الحالة الجوية التي يتوقع أن تؤثر على أجواء عدد من مناطق السعودية، منها منطقة الجوف التي يتوقع أن تكون بدايتها إعتباراً من الْيَوْمَ (الإربعاء)، ويتوقع أن يصاحبها هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتشمل ( سكاكا - دومة الجندل - القريات - طبرجل).

كما أضاف أن مديرية الدفاع المدني اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة، والاستعداد والتهيؤ ورفع الجاهزية من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ مهام وتدابير الدفاع المدني بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

وأهاب «الضويحي» بالمواطنين والمقيمين، بالابتعاد عن مواقع الخطر أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع ارشادات السلامة، وعدم المجازفة بالأرواح وضرورة إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الالكتروني: www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للإطلاع على جميع اﻻرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات، ومتابعة حالة الطقس أول بأول وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.