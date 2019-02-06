شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من جان قتل مواطنة ضرباً في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً من المواطن ماجد بن ثبات بن ثابت البلادي لإقدامه على قتل المواطنة ابتسام بنت شامي بنت محمد المعشي، وذلك بضربها على رأسها وأجزاء متفرقة من جسدها مما أدى إلى وفاتها بسبب خلاف بينهما. أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً من المواطن ماجد بن ثبات بن ثابت البلادي لإقدامه على قتل المواطنة ابتسام بنت شامي بنت محمد المعشي، وذلك بضربها على رأسها وأجزاء متفرقة من جسدها مما أدى إلى وفاتها بسبب خلاف بينهما. وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً اليوم الأربعاء 1 / 6 / 1440هـ في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.



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