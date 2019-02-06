ولي العهد يلتقي أمين منظمة السياحة العالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في الرياض أمس ، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولو ليكاشفيلي.

وعبر ولي العهد عن تهنئته للأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، مرحبا به في المملكة في أولى زياراته الخارجية منذ تعيينه، فيما نوه الأمين العام بما تشهده المملكة من تنوع سياحي وثقافي متطور في مختلف مناطقها.

وشهد اللقاء استعراض أوجه الشراكة الثنائية بين المملكة والمنظمة، والمبادرات الواعدة من خلال رؤية المملكة 2030، ودعم المنظمة لبرامج المملكة السياحية.

حضر اللقاء وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية وعدد من المسؤولين بالمنظمة.