بحث الشراكة والتكامل بين هيئة الأمن الصناعي وسابك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهد وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي الأمير عبدالعزيز بن سعود، توقيع اتفاقيتي تعاون مشترك بين الهيئة العليا للأمن الصناعي والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، وذلك عقب ترؤسه اجتماعا في ديوان الوزارة لبحث الشراكة والتكامل بين الأمن الصناعي وسابك.

وجرى خلال الاجتماع استعراض موضوعات الشراكة بين الهيئة وسابك التي تتعلق بتعزيز الإجراءات الأمنية ومتطلبات السلامة والوقاية من الحريق ومنع الخسائر وتطوير القدرات البشرية في مختلف مجالات الأمن الصناعي.

ووقع الاتفاقيتين من جانب الهيئة الأمين العام للهيئة العميد محمد الهبدان، وعن سابك نائب الرئيس للموارد البشرية عبدالعزيز العودان.

الاتفاقيتان

الأولى: إنشاء أكاديمية متخصصة لتدريب وتأهيل جميع منسوبي الأمن الصناعي في مجالات الأمن والسلامة والإطفاء والوقاية من الحريق ومنع الخسائر والتدريب على استراتيجيات الخطط الأمنية، وإدارة الأنظمة الأمنية الالكترونية المتكاملة، التي صممت لمراعاة جميع احتياج المتدربات من النساء من منسوبات الأمن الصناعي.

الثانية: دعم مشروع بحثي علمي لتصنيف المواد الكيميائية الخطرة المقيدة أمنيا، ووضع قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع المعلومات المتعلقة بها.