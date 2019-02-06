القصاص من مواطن أنهى خلافه مع امرأة بقتلها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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نفذ حكم القتل قصاصا اليوم في مواطن بمحافظة جدة، ضرب امرأة سعودية على رأسها مما أدى لوفاتها بسبب خلاف بينهما.
وذكرت وزارة الداخلية في بيانها أن ماجد بن ثبات البلادي قتل ابتسام بنت شامي المعشي، وذلك بضربها على رأسها وأجزاء متفرقة من جسدها.
وقبضت سلطات الأمن على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
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