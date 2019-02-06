السعودية | سعودي صديق للأسود والتماسيح.. وفيديو لتحقيق الحلم

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جدة - بواسطة طلال الحمود - عشق سعودي منذ نعومة أظفاره تربية الحيوانات بأنواعها، حتى أصبح هاوياً لمرافقة الحيوانات المفترسة، وصديقاً يجاور الأسود والضباع.
فيصل عسيري، أحد أبناء سكان مدينة أبها جنوب غربي السعودية، حقق حلمه في إنشاء حديقة خاصة بالحيوانات الأليفة والمفترسة، بعد عمل متواصل دام عشرة أعوام، بجوار شارع الفن بمدينة أبها.
وحرص عسيري على التنوع واستقطاب الحيوانات الغربية والنادرة، التي تتلاءم مع الأجواء في جنوب السعودية، ساعياً إلى رعايتهم وتقديم الطعام المناسبة لكل حيوان.
كما واظب العسيري على المشاركة في العديد من المهرجانات التعليمية والترفيهة. وتستقبل حديقته طول الأسبوع طلبة المدارس، بهدف المعرفة وتزويدهم بثقافة عن تلك الحيوانات وعما تضمه الحديقة، التي يعيش فيها أسود وضباع وثعابين سامة وتماسيح وأنواع الطيور.
"العربية.نت" تجولت داخل الحديقة ورصدت بعض ما حوته تلك الحديقة من حيوانات مفترسة وأخرى أليفة.
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