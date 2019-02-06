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محمد بن مسعود - الدمام - قلّد محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني، بمكتبه اليوم الأربعاء، رئيس مركز الأفلاج لأمن الطرق النقيب تركي حميان الدوسري رتبته الجديدة، بعد صدور الموافقة السامية على ترقيته إلى رتبة "نقيب"، بحضور مدير أمن طرق العجلية الرائد عبدالله الدوسري.
وهنّأ "الهزاني" النقيب "الدوسري" بهذه الثقة الملكية الكريمة، متمنياً له التوفيق والسداد، وداعياً الله تعالى أن تكون هذه الترقية عوناً له في خدمة الدين ثم المليك والوطن ودافعاً له في بذل المزيد من الجهد والعطاء.
محافظ الأفلاج يقلّد "الدوسري" رتبته الجديدة "نقيب"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-06
قلّد محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني، بمكتبه اليوم الأربعاء، رئيس مركز الأفلاج لأمن الطرق النقيب تركي حميان الدوسري رتبته الجديدة، بعد صدور الموافقة السامية على ترقيته إلى رتبة "نقيب"، بحضور مدير أمن طرق العجلية الرائد عبدالله الدوسري.
وهنّأ "الهزاني" النقيب "الدوسري" بهذه الثقة الملكية الكريمة، متمنياً له التوفيق والسداد، وداعياً الله تعالى أن تكون هذه الترقية عوناً له في خدمة الدين ثم المليك والوطن ودافعاً له في بذل المزيد من الجهد والعطاء.
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
02:11 PM
قلّد محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني، بمكتبه اليوم الأربعاء، رئيس مركز الأفلاج لأمن الطرق النقيب تركي حميان الدوسري رتبته الجديدة، بعد صدور الموافقة السامية على ترقيته إلى رتبة "نقيب"، بحضور مدير أمن طرق العجلية الرائد عبدالله الدوسري.
وهنّأ "الهزاني" النقيب "الدوسري" بهذه الثقة الملكية الكريمة، متمنياً له التوفيق والسداد، وداعياً الله تعالى أن تكون هذه الترقية عوناً له في خدمة الدين ثم المليك والوطن ودافعاً له في بذل المزيد من الجهد والعطاء.
، محافظ الأفلاج يقلّد "الدوسري" رتبته الجديدة "نقيب" ،
المصدر : الخليج 365
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