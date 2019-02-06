، "المخ المفتوح" حيلة أمريكية.. تحول بحث طبي إلى فعالية لجذب ملايين السياح ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت منظمة الصحة العالمية، أن هناك ما يقارب 200 مليون شخص في العالم، مصابون بأمراض مباشرة في المخ، ويحتاجون إلى عمليات فورية؛ برغم عدم وجود رقم محدد ودقيق لعدد الأشخاص؛ بسبب الفقر، وعدم تسجيل المرضى في الدول النامية؛ إلا أن باحثين من الولايات المتحدة قد كشفوا مؤخراً أن هناك طريقة سهلة وبسيطة لمعالجة بعض تلك الأمراض وهي طريقة تحفيز المخ لجعل الشخص يشعر بحالة مزاجية طيبة، يمكن أن يساعد المرضى أثناء خضوعهم لجراحة مخ مفتوح، وقال باحثون من جامعة أمريكية في دراستهم: إن تحفيز منطقةٍ ما في المخ لدى المريض؛ يجعله يضحك فوراً، ويلي هذا الضحك شعور بالراحة والسعادة.

ويأمل الباحثون في الاعتماد على هذه الطريقة مستقبلاً؛ لتهدئة المرضى الذين يضطرون للبقاء في حالة اليقظة أثناء خضوعهم لجراحة مخ مفتوح؛ غير أن خبيراً ألمانياً متخصصاً شكّك في إمكانية نجاح هذه الفكرة؛ وفق وكالة "د ب أ".

من جهة أخرى، لاقت الفكرة صدىً كبيراً لدى الأوساط السياحية الأمريكية، وصرحت مسؤولة التخطيط في الهيئة الأمريكية للسياحة، بأن هذه الفكرة قد تجذب الملايين الذين يعانون من تلك الأمراض فيأتون إلينا للمعالجة والسياحة ونحن جاهزون.