، موقع إلكتروني للتأكد من مطابقة المركبات لمعيار اقتصاد الوقود ،

محمد بن مسعود - الدمام - يتيح إصدار شهادة كفاءة الطاقة للمركبات المستعملة قبل الاستيراد

يتميز موقع www.sls.gov.sa بأنه يمثل قاعدة بيانات متكاملة لكل المركبات الخفيفة؛ وذلك لتنبيه المشترين والمستوردين بأهمية التأكد من مطابقة المركبة الخفيفة المرغوب في استيرادها لمعايير اقتصاد الوقود.

ويتضمن الموقع العديدَ من المعلومات عن المنتجات المتوافقة مع المواصفات القياسية السعودية للأجهزة الكهربائية والمركبات.

ويمكن لزائر الموقع الاستعلامُ والتأكد من مطابقة المواصفات القياسية السعودية الخاصة بكفاءة اقتصاد الوقود الخاصة بالمركبات، أو كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف أو الثلاجات والمجمدات أو الغسالات.

ويتيح الموقع إصدار شهادة كفاءة الطاقة للمركبات المستعملة قبل استيرادها للمملكة.

كما يمكن للزائر الاطلاعُ على قائمة طرازات الشركات التي لم تحقق الحد الأدنى لاقتصاد الوقود المعتمد في المعيار السعودي لاقتصاد الوقود؛ حيث يتم تحديث قاعدة البيانات بصفة مستمرة لحماية المستهلك، والمضيّ قدماً في جهود المملكة نحو ترشيد استهلاك الطاقة في إطار الجهود التكاملية التي تبذلها منظومة العمل في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.

وسبق أن منعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، دخول بعض السيارات الجديدة من بعض الطرازات مؤقتاً إلى المملكة؛ وذلك لعدم التزام الشركات الصانعة بتحقيق الحد الأدنى لاقتصاد الوقود المسموح به للسيارات الجديدة والمعتمد ضمن المعيار السعودي لاقتصاد الوقود.

وقد تم التنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للموانئ، ووزارة التجارة والاستثمار، والجهات المعنية في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.