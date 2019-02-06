، محاكم المملكة تصدر 75 ألف حكم خلال شهر .. مكة تتصدّر ،

محمد بن مسعود - الدمام - أبرز القضايا "دعاوى في مبالغ مالية وإثبات طلاق وحصر ورثة"

كشفت منصة "ذكاء الأعمال" بوزارة العدل، أن الأحكام الصادرة في جميع محاكم المملكة خلال شهر جُمادى الأولى من العام الحالي 1440هـ، بلغت 75534 حكماً، بارتفاع قدره 28% مقارنة بشهر ربيع الآخر المنصرم من العام الحالي، حينما أصدرت المحاكم 58918 حكماً.

وتصدّرت المحاكم في منطقة مكة المكرّمة القائمة بـ 20398 حكماً، تلتها منطقة الرياض بـ 20254 حكماً، ثم المنطقة الشرقية بـ 9878 حكماً، فيما سجلت منطقة عسير عدد 5369 حكماً، ثم منطقة المدينة المنوّرة 4736 حكماً خلال تلك الفترة.

وجاءت منطقة القصيم في المرتبة السادسة بعدد 3745 حكماً، تلتها منطقة جازان بعدد 2346 حكماً، ثم منطقة تبوك 2249 حكماً، ومنطقة حائل 1804 أحكام، وأنجزت محاكم منطقة الجوف 1345 حكماً خلال الفترة.

وأصدرت محاكم منطقة نجران عدد 1295 حكماً خلال شهر جمادى الأولى المنصرم، تلتها منطقة الباحة بعدد 1164 حكماً، ثم محاكم منطقة الحدود الشمالية بعدد 951 حكماً، مسجلة أقل الأحكام الصادرة خلال الفترة.

وشملت أبرز القضايا التي صدرت فيها الأحكام خلال الفترة: دعاوى في مبالغ مالية، إثبات طلاق، دعاوى مالية بعشرين ألف ريال فما دون، إثبات وفاة وحصر ورثة، دعاوى مالية بأجرة عقار، إضافة إلى دعاوى نفقة، وطلب حجج استحكام جديدة وغيرها.

وقفزت وزارة العدل بمتوسط إنجاز العمليات العدلية خلال الفترة الماضية ثم التحوّل الرقمي في مسار العمليات في جميع المرافق العدلية، مما أسهم في تقليل مُدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ التي استهدفت تطوير وتجويد الخدمة العدلية وبناء أنموذج للقضاء المؤسسي.