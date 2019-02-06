، "العصيمي" لرتبة "مقدم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قلد اللواء مطلق بن سعود العتيبي مدير شرطة الطائف، في مكتبه، الرائد فهد بن محماس العصيمي، مدير مركز شرطة النزهة بالطائف، رتبته الجديدة "مقدم"، عقب صدور الأمر السامي الكريم والقاضي بترقيته.

وعبّر المقدم "العصيمي" عن عظيم شكره وتقديره وامتنانه لولاة الأمر على هذه الثقة الكريمة، والتي هي خير دافع لبذل الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن.