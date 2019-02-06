، #الشورى يطالب "المنافسة" بالحد من احتكار شركات خدمات العمالة المنزلية ،

محمد بن مسعود - الدمام - المجلس دعا الهيئة إلى التنسيق مع الجهات المختصة للتسريع في بت القضايا المنظورة

طالب مجلس #الشورى اليوم، الهيئة العامة للمنافسة بضرورة توفير متطلبات المرحلة التأسيسية للهيئة العامة للمنافسة من مواد مالية وبشرية، بما يسهم في تعزيز استقلالها المالي والإداري ويمكنها من أداء دورها.

ودعا المجلس، الهيئة العامة للمنافسة، إلى إعداد خطة عمل واضحة؛ لبلورة أولوياتها والقطاعات المستهدفة لنشاطها في جميع مناطق المملكة.

وطالب "الشورى"، بأن تقوم "الهيئة" بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة للتسريع في البت بقضايا المنافسة في مرحلة الترافع والتقاضي أو التنفيذ، تجنباً لأضرار التأخير على قطاع الأعمال، ولرفع تصنيف المملكة في مؤشر ممارسة الأعمال.

ودعا "الهيئة"، إلى التنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، ومجلس الضمان الصحي، لدراسة معدلات التركز الاقتصادي وتعزيز المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية في قطاعات الأدوية والمنتجات الصحية والتأمين الصحي.

وشدد المجلس على ضرورة أن تزيل الهيئة العامة للمنافسة العوائق التي تحول دون دخول منافسين جدد لقطاع الوكالات التجارية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وطالب "الهيئة" باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الممارسات الاحتكارية لشركات خدمات العمالة المنزلية، بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وناقس المجلس خلال جلسته، اليوم، أيضاً التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي ١٤٣٨ / ١٤٣٩هـ.. كما ناقش التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية "واس".