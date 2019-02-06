، "الدفاع المدني" يحذّر من التقلبات الجوية على مناطق المملكة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - دعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وفقاً لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية على أغلب مناطق المملكة من اليوم الأربعاء حتى يوم الاثنين 6/ 6/ 1440هـ الموافق 11/ 2/ 2019م.
وبيّنت أنها تتوقع -وفقاً لما ورد لها- بمشيئة الله تعالى، أن تتأثر المناطق التالية: (الرياض، مكة المكرمة، الحدود الشمالية، حائل، تبوك، القصيم، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، عسير، جازان، الجوف).
وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالإخوة المواطنين والمقيمن، عدم المخاطرة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية أو التنزه في المناطق الخطرة، ودعتهم إلى الالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم؛ متمنياً السلامة للجميع.
"الدفاع المدني" يحذّر من التقلبات الجوية على مناطق المملكةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-02-06
دعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وفقاً لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية على أغلب مناطق المملكة من اليوم الأربعاء حتى يوم الاثنين 6/ 6/ 1440هـ الموافق 11/ 2/ 2019م.
وبيّنت أنها تتوقع -وفقاً لما ورد لها- بمشيئة الله تعالى، أن تتأثر المناطق التالية: (الرياض، مكة المكرمة، الحدود الشمالية، حائل، تبوك، القصيم، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، عسير، جازان، الجوف).
وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالإخوة المواطنين والمقيمن، عدم المخاطرة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية أو التنزه في المناطق الخطرة، ودعتهم إلى الالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم؛ متمنياً السلامة للجميع.
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
01:50 PM
دعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وفقاً لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية على أغلب مناطق المملكة من اليوم الأربعاء حتى يوم الاثنين 6/ 6/ 1440هـ الموافق 11/ 2/ 2019م.
وبيّنت أنها تتوقع -وفقاً لما ورد لها- بمشيئة الله تعالى، أن تتأثر المناطق التالية: (الرياض، مكة المكرمة، الحدود الشمالية، حائل، تبوك، القصيم، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، عسير، جازان، الجوف).
وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالإخوة المواطنين والمقيمن، عدم المخاطرة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية أو التنزه في المناطق الخطرة، ودعتهم إلى الالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم؛ متمنياً السلامة للجميع.
، "الدفاع المدني" يحذّر من التقلبات الجوية على مناطق المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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