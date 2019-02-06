، محافظ حفر الباطن يدشن عيادة مكافحة التدخين المتنقلة بمبنى التعليم ،

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دشن محافظ حفرالباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، عيادة مكافحة التدخين المتنقلة في مبنى إدارة تعليم حفر الباطن، الهادفة إلى تقديم التوعية الوقائية والعلاجية لمنسوبي التعليم.
ويمكن للطبيب المختص، من خلال العيادات المتنقلة، وضعُ الخطة العلاجية المناسبة للمدخن التي ستساعده على الإقلاع عن التدخين، كما يمكن للطبيب أن يوضح البدائل الأخرى للنيكوتين التي يمكن استعمالها للاستغناء عن التدخين والإقلاع عنه نهائياً.
وتعمل وزارة الصحة على تطوير الخدمات العلاجية لمساعدة المدخنين الراغبين في الإقلاع؛ من خلال التوسع في افتتاح العديد من عيادات الإقلاع عن التدخين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وإصدار الدليل السعودي لخدمات الإقلاع عن التدخين كدليل إرشادي لمقدمي الخدمة.
وتسعى الوزارة إلى تنظيم العديد من الدورات النظرية والعملية للعاملين في المجال، وتوفير الأدوية المساعدة على الإقلاع عن التدخين وتقديمها للمواطنين بالمجان.
يُذكر أن "صحة حفر الباطن" دشنت، مؤخراً، عيادتين متنقلتين؛ الأولى في جامعة حفر الباطن، والثانية في الكلية التقنية؛ ليصبح عدد عيادات مكافحة التدخين في حفر الباطن حتى الآن، 15 عيادة موزعة بين المستشفيات والمراكز الصحية وبعض الدوائر الحكومية.
محافظ حفر الباطن يدشن عيادة مكافحة التدخين المتنقلة بمبنى التعليمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-06
دشن محافظ حفرالباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، عيادة مكافحة التدخين المتنقلة في مبنى إدارة تعليم حفر الباطن، الهادفة إلى تقديم التوعية الوقائية والعلاجية لمنسوبي التعليم.
ويمكن للطبيب المختص، من خلال العيادات المتنقلة، وضعُ الخطة العلاجية المناسبة للمدخن التي ستساعده على الإقلاع عن التدخين، كما يمكن للطبيب أن يوضح البدائل الأخرى للنيكوتين التي يمكن استعمالها للاستغناء عن التدخين والإقلاع عنه نهائياً.
وتعمل وزارة الصحة على تطوير الخدمات العلاجية لمساعدة المدخنين الراغبين في الإقلاع؛ من خلال التوسع في افتتاح العديد من عيادات الإقلاع عن التدخين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وإصدار الدليل السعودي لخدمات الإقلاع عن التدخين كدليل إرشادي لمقدمي الخدمة.
وتسعى الوزارة إلى تنظيم العديد من الدورات النظرية والعملية للعاملين في المجال، وتوفير الأدوية المساعدة على الإقلاع عن التدخين وتقديمها للمواطنين بالمجان.
يُذكر أن "صحة حفر الباطن" دشنت، مؤخراً، عيادتين متنقلتين؛ الأولى في جامعة حفر الباطن، والثانية في الكلية التقنية؛ ليصبح عدد عيادات مكافحة التدخين في حفر الباطن حتى الآن، 15 عيادة موزعة بين المستشفيات والمراكز الصحية وبعض الدوائر الحكومية.
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
01:38 PM
لتقديم التوعية الوقائية والعلاجية لمنسوبي الإدارة ومساعدتهم على الإقلاع
دشن محافظ حفرالباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، عيادة مكافحة التدخين المتنقلة في مبنى إدارة تعليم حفر الباطن، الهادفة إلى تقديم التوعية الوقائية والعلاجية لمنسوبي التعليم.
ويمكن للطبيب المختص، من خلال العيادات المتنقلة، وضعُ الخطة العلاجية المناسبة للمدخن التي ستساعده على الإقلاع عن التدخين، كما يمكن للطبيب أن يوضح البدائل الأخرى للنيكوتين التي يمكن استعمالها للاستغناء عن التدخين والإقلاع عنه نهائياً.
وتعمل وزارة الصحة على تطوير الخدمات العلاجية لمساعدة المدخنين الراغبين في الإقلاع؛ من خلال التوسع في افتتاح العديد من عيادات الإقلاع عن التدخين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وإصدار الدليل السعودي لخدمات الإقلاع عن التدخين كدليل إرشادي لمقدمي الخدمة.
وتسعى الوزارة إلى تنظيم العديد من الدورات النظرية والعملية للعاملين في المجال، وتوفير الأدوية المساعدة على الإقلاع عن التدخين وتقديمها للمواطنين بالمجان.
يُذكر أن "صحة حفر الباطن" دشنت، مؤخراً، عيادتين متنقلتين؛ الأولى في جامعة حفر الباطن، والثانية في الكلية التقنية؛ ليصبح عدد عيادات مكافحة التدخين في حفر الباطن حتى الآن، 15 عيادة موزعة بين المستشفيات والمراكز الصحية وبعض الدوائر الحكومية.
، محافظ حفر الباطن يدشن عيادة مكافحة التدخين المتنقلة بمبنى التعليم ،
المصدر : الخليج 365
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