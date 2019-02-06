، "تعليم الأفلاج" يناقش التوسع في رياض الأطفال ومضاعفة الملتحقين بها ،

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار السعي لرفع المستوى التحصيلي الدراسي في مراحل التعليم العام

أكد مدير تعليم الأفلاج، الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة، خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم في القاعة الرجالية بالقسم المسائي، ضرورة التوسع في رياض الأطفال ورفع الالتحاق بها العام القادم.

واستعرض "آل مغيرة" استراتيجيات وزارة التعليم حول التوسع في رياض الأطفال ونسبة الاستيعاب وتطلعات الوزارة لرفع نسبة القبول والالتحاق برياض الأطفال؛ من خلال عدد من النماذج التي ينبغي التركيز عليها والتوسع فيها في خطة إدارة "تعليم الأفلاج" خلال المرحلة القادمة في رياض الأطفال.

وتشتمل الخطة على البناء والتأهيل ودعم التوسع في رياض الأطفال بالأفلاج وفق المعاير والمواصفات والمتطلبات؛ نظراً لما يحققه الاستثمار والتوسع والعناية برياض الأطفال؛ حيث يساهم ذلك في الارتفاع في المستوى التحصيلي الدراسي في مراحل التعليم العام.

وأشار مدير التعليم إلى أن بعض الدراسات العلمية، تؤكد ضرورة التعلم في وقت بكر من عمر الطفل.

وناقش المشاركون في الاجتماع وهم المساعد للشؤون المدرسية فهد الحقباني، والمساعد لشؤون تعليم البنات رفعة الردعان، وعدد من رؤساء الأقسام التربوية والإدارية بمدارس رياض الأطفال بالمحافظة ومراكزها، سبل مضاعفة الجهد لقبول أكثر عدد من الطلاب والطالبات والتخلص من قوائم الانتظار، ورفع نسبة القبول، وتسخير الكوادر البشرية والمباني الحكومية لاستيعاب أكبر عدد من طلاب رياض الأطفال.

واختتم الاجتماع بطرح توصيات ترمي إلى رفع نسبة القبول والتوسع في رياض الأطفال بالمحافظة لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب والطالبات.