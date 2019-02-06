، "خضر": مسمى الوظيفة المحصور في ٤ مسميات إجحاف بخريجي الإدارة الصحية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكّد التنسيق مع "الخدمة" لجعل وظائف الجمعية شاملة مثل التخصصات الأخرى

كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية، الدكتور خالد خضر؛ أن الجمعية سعت بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، إلى أن تكون وظائف الإدارة الصحية شاملة أسوة بالتخصصات الصحية الأخرى التي تبدأ بمسمى "أخصائي" و"أخصائي أول" و"استشاري".

وأكّد أن هناك توجيهاً من وزير الخدمة المدنية لإشراك الجمعية في اجتماعات ولجان ستعقد لاحقاً بين الطرفين لبلورة هذا المقترح ودعمه ليرى النور، إضافة إلى المواضيع الأخرى.

وقدّم الدكتور "خضر" شكره وتقديره لوزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان؛ على دعمه للجمعية، وقال في برنامج المجلس الصحي الذي بثّته قناة العائلة 24: مسمى الوظيفة المحصور في أربع مسميات حالياً لدى وزارة الخدمة المدنية فيه إجحافٌ بحق خريجي الإدارة الصحية وذلك كونه محصوراً في مدير مستشفى ومساعد مدير مستشفى ومدير مركز صحي ومساعد مدير مركز صحي، وهذا لا يخدم الخريجين في ظل التشبع الحالي داخل المستشفيات.

وأضاف: لقد حان الوقت لإعادة جدولة هذه الوظائف سواءً على الخدمة المدنية أو برامج التشغيل الذاتي لكي يتسنى لخريجي تخصص الإدارة الصحية الحصول على وظيفة مناسبة داخل الأقسام المختلفة بالمستشفيات والمنشآت الصحية وذلك لممارسة تخصصهم وفق ما تعلموه من معارف وعلوم متعددة خلال فترة دراستهم.

وأردف: خريج الإدارة الصحية يحتاج إلى التدرج في الوظيفة الإدارية بشكل تصاعدي حتى يكتسب الخبرة والقدرة الكافية التي ستؤهله مستقبلاً - إن أثبت جدارته - لقيادة المنشأة الصحية.

وتابع: الإدارة لا يمكن أن تنجح من خلف المكتب؛ بل تتطلب قيام المدير بجولات تفقدية يومية للاطلاع من كثب على احتياجات ومتطلبات المرضى وكذلك العاملين بالمستشفى، فقرب المسؤول من مرضاه وموظفيه وتلمس احتياجاتهم والتعرف على مشكلاتهم وحلها سيساعده -بعد توفيق الله- على تطوير وتحسين الخدمات الصحية بجودة عالية.