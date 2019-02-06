، حضور واسع لـ"هيئة السياحة" على منصات التواصل الإلكتروني في 2018 ،

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حققت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خلال العام الماضي 2018م، نسبة عالية وقياسية في حجم التواصل عبر منصات السياحة السعودية الرسمية الإلكترونية، والتي ركّزت على تسويق السياحة في جميع مناطق المملكة بالوسائل العصرية، والتعريف بالمنشآت السياحية والفعاليات والمهرجانات والعروض التي تستهدف المواطن والمقيم وزوار المملكة بشكل عام.
وقالت الهيئة: وصل عدد متصفحي الموقع الرسمي للسياحة السعودية إلى 1.091.597 مليون متصفح؛ حيث يدعم الموقع ثلاث لغات، هي العربية والإنجليزية والفرنسية، ويضم في كل لغة قرابة 1520 صفحة تقدم معلومات شاملة عن السياحة والتراث بالمملكة؛ إذ غطت الصفحات مختلف الأنشطة السياحية والخدمات ذات العلاقة بالشأن السياحي، كما ضمت 1156 مقالاً تعريفياً بالسياحة، وقدمت من خلال الموقع نماذج لنحو 37 رحلة سياحية داخلية مسوّقة بالصور والمعلومات، شملت أبرز الوجهات السياحية الشهيرة بالمملكة.
كما وصل عدد متصفحي تطبيقات السياحة السعودية على الأجهزة الذكية إلى 117.722 متصفحاً، إلى جانب الحضور الفعال على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ومنها "تويتر" و"فيسبوك" و"سناب شات"؛ حيث أسهمت هذه المنصات في التفاعل المباشر مع المتابعين، وتقديم المعلومات السياحية بشكل آنيّ ومتواصل يواكب مختلف المناسبات السياحية والمهرجانات والفعاليات.
كما يقدم الموقع معلومات محدّثة عن 100 مرشد سياحي فعال، و39 منظماً للرحلات السياحية الداخلية؛ حيث أسهم خلال العام الماضي في التعريف بنحو 2000 فعالية سعودية، وقدم معلومات حول 2344 عرضاً تسويقياً عن القطاعات السياحية في مناسبات الإجازات والأعياد واليوم الوطني، كما قدّم الموقع معلومات عن 267 موقعاً سياحياً تستحق الزيارة، منها 10 مواقع إسلامية، و5 مواقع مسجلة ضمن مواقع التراث العالمي، و99 موقعاً تاريخياً وتراثياً؛ فضلاً عن العشرات من مواقع التسوق والترفيه ومواقع الاستجمام في مختلف مدن المملكة.
كما تحتوي بوابة "شوف السعودية" ما يزيد على 45 ألف صورة تُبرز الوجهات والمواقع السياحية والحضارية والتراثية والطبيعة في جميع مناطق المملكة؛ إذ يشارك من خلال هذه المكتبة قرابة 23 ألف عضو من المختصين والمهتمين بمختلف أنواع التصوير.
حضور واسع لـ"هيئة السياحة" على منصات التواصل الإلكتروني في 2018صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-06
حققت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خلال العام الماضي 2018م، نسبة عالية وقياسية في حجم التواصل عبر منصات السياحة السعودية الرسمية الإلكترونية، والتي ركّزت على تسويق السياحة في جميع مناطق المملكة بالوسائل العصرية، والتعريف بالمنشآت السياحية والفعاليات والمهرجانات والعروض التي تستهدف المواطن والمقيم وزوار المملكة بشكل عام.
وقالت الهيئة: وصل عدد متصفحي الموقع الرسمي للسياحة السعودية إلى 1.091.597 مليون متصفح؛ حيث يدعم الموقع ثلاث لغات، هي العربية والإنجليزية والفرنسية، ويضم في كل لغة قرابة 1520 صفحة تقدم معلومات شاملة عن السياحة والتراث بالمملكة؛ إذ غطت الصفحات مختلف الأنشطة السياحية والخدمات ذات العلاقة بالشأن السياحي، كما ضمت 1156 مقالاً تعريفياً بالسياحة، وقدمت من خلال الموقع نماذج لنحو 37 رحلة سياحية داخلية مسوّقة بالصور والمعلومات، شملت أبرز الوجهات السياحية الشهيرة بالمملكة.
كما وصل عدد متصفحي تطبيقات السياحة السعودية على الأجهزة الذكية إلى 117.722 متصفحاً، إلى جانب الحضور الفعال على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ومنها "تويتر" و"فيسبوك" و"سناب شات"؛ حيث أسهمت هذه المنصات في التفاعل المباشر مع المتابعين، وتقديم المعلومات السياحية بشكل آنيّ ومتواصل يواكب مختلف المناسبات السياحية والمهرجانات والفعاليات.
كما يقدم الموقع معلومات محدّثة عن 100 مرشد سياحي فعال، و39 منظماً للرحلات السياحية الداخلية؛ حيث أسهم خلال العام الماضي في التعريف بنحو 2000 فعالية سعودية، وقدم معلومات حول 2344 عرضاً تسويقياً عن القطاعات السياحية في مناسبات الإجازات والأعياد واليوم الوطني، كما قدّم الموقع معلومات عن 267 موقعاً سياحياً تستحق الزيارة، منها 10 مواقع إسلامية، و5 مواقع مسجلة ضمن مواقع التراث العالمي، و99 موقعاً تاريخياً وتراثياً؛ فضلاً عن العشرات من مواقع التسوق والترفيه ومواقع الاستجمام في مختلف مدن المملكة.
كما تحتوي بوابة "شوف السعودية" ما يزيد على 45 ألف صورة تُبرز الوجهات والمواقع السياحية والحضارية والتراثية والطبيعة في جميع مناطق المملكة؛ إذ يشارك من خلال هذه المكتبة قرابة 23 ألف عضو من المختصين والمهتمين بمختلف أنواع التصوير.
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
01:23 PM
الهيئة: ركزنا على التعريف بالمنشآت السياحية والفعاليات والمهرجانات والعروض
حققت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خلال العام الماضي 2018م، نسبة عالية وقياسية في حجم التواصل عبر منصات السياحة السعودية الرسمية الإلكترونية، والتي ركّزت على تسويق السياحة في جميع مناطق المملكة بالوسائل العصرية، والتعريف بالمنشآت السياحية والفعاليات والمهرجانات والعروض التي تستهدف المواطن والمقيم وزوار المملكة بشكل عام.
وقالت الهيئة: وصل عدد متصفحي الموقع الرسمي للسياحة السعودية إلى 1.091.597 مليون متصفح؛ حيث يدعم الموقع ثلاث لغات، هي العربية والإنجليزية والفرنسية، ويضم في كل لغة قرابة 1520 صفحة تقدم معلومات شاملة عن السياحة والتراث بالمملكة؛ إذ غطت الصفحات مختلف الأنشطة السياحية والخدمات ذات العلاقة بالشأن السياحي، كما ضمت 1156 مقالاً تعريفياً بالسياحة، وقدمت من خلال الموقع نماذج لنحو 37 رحلة سياحية داخلية مسوّقة بالصور والمعلومات، شملت أبرز الوجهات السياحية الشهيرة بالمملكة.
كما وصل عدد متصفحي تطبيقات السياحة السعودية على الأجهزة الذكية إلى 117.722 متصفحاً، إلى جانب الحضور الفعال على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ومنها "تويتر" و"فيسبوك" و"سناب شات"؛ حيث أسهمت هذه المنصات في التفاعل المباشر مع المتابعين، وتقديم المعلومات السياحية بشكل آنيّ ومتواصل يواكب مختلف المناسبات السياحية والمهرجانات والفعاليات.
كما يقدم الموقع معلومات محدّثة عن 100 مرشد سياحي فعال، و39 منظماً للرحلات السياحية الداخلية؛ حيث أسهم خلال العام الماضي في التعريف بنحو 2000 فعالية سعودية، وقدم معلومات حول 2344 عرضاً تسويقياً عن القطاعات السياحية في مناسبات الإجازات والأعياد واليوم الوطني، كما قدّم الموقع معلومات عن 267 موقعاً سياحياً تستحق الزيارة، منها 10 مواقع إسلامية، و5 مواقع مسجلة ضمن مواقع التراث العالمي، و99 موقعاً تاريخياً وتراثياً؛ فضلاً عن العشرات من مواقع التسوق والترفيه ومواقع الاستجمام في مختلف مدن المملكة.
كما تحتوي بوابة "شوف السعودية" ما يزيد على 45 ألف صورة تُبرز الوجهات والمواقع السياحية والحضارية والتراثية والطبيعة في جميع مناطق المملكة؛ إذ يشارك من خلال هذه المكتبة قرابة 23 ألف عضو من المختصين والمهتمين بمختلف أنواع التصوير.
، حضور واسع لـ"هيئة السياحة" على منصات التواصل الإلكتروني في 2018 ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.