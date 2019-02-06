، مؤسسة النقد تعلن التزامها بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: نتبنى أفضل الممارسات في إدارة الأصول والحوكمة والالتزام

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، انطلاقاً من حرصها على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة الأصول والحوكمة والالتزام، عن التزامها بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري، والمعروفة بـ The Global Investment Performance Standards (GIPS®)، الصادرة من معهد المحللين الماليين المعتمدين CFA Institute.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز آليات قياس الأداء الاستثماري وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.. وتشتمل هذه المعايير التي أُسِّست عام 1999م، على مبادئ تحدد منهجيات حساب وتقييم أداء المحافظ الاستثمارية، إضافةً إلى آليات عرض الأداء الاستثماري، لتنضم المؤسسة إلى قائمة تضم 11 من ملاك الأصول البارزين وجهات استثمارية أخرى تعمل في أكثر من 40 سوقاً مالياً حول العالم، وتشمل 24 من أكبر 25 مدير أصول حول العالم وذلك بنهاية عام 2018م وفقاً لـ (Cirulli Associate – سيرولي أسوشيت).

وفي هذا الصدد، قال وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للاستثمار أيمن بن محمد السياري: إن تبني "ساما" المعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري يؤكّد حرصها على تطبيق أفضل الممارسات المستخدمة عالمياً بما ينسجم ويتوافق مع الخطط والبرامج الوطنية المستهدفة والاستعانة بالكفاءات الوطنية للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف السياري "يعد هذا الإنجاز ثمرة نجاح للاستثمارات التي قامت بها مؤسسة النقد بعد تبني أحدث الأنظمة التقنية للأداء والمخاطر الاستثمارية وتعزيز أطر الحوكمة للمساهمة في تعزيز ثقة أصحاب المصلحة في التقارير المتعلقة بأداء المحَافظ الاستثمارية التي تقوم المؤسسة بإدارتها كونها مبنية على أسس وقواعد متعارف عليها عالمياً".

من جانبه، أكّد رئيس مجلس إدارة معهد المحللين الماليين المعتمدين بول سميث؛ أن التزام ملاك الأصول بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري يعكس الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية لعرض الأداء الاستثماري.

كما يعد التزام ملاك الأصول كـ "ساما" بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري، مؤشراً على حرصهم على الالتزام بالمعايير الأخلاقية العالية حيث لا تسعى "ساما" بهذا الالتزام إلى تحقيق ميزة تنافسية مقارنة بما هو الحال لدى مديري الأصول؛ وإنما يعكس هذا الالتزام جودة إجراءات الحوكمة لدى مؤسسة النقد.

وأضاف سميث: إن إعلان الالتزام بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري من قِبل مالك أصول بارز كـ "ساما" يعزّز من أهمية هذه المعايير عالمياً، ويشجع جميع ملاك الأصول للاقتداء بما قامت به مؤسسة النقد.