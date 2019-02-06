، "أمانة الطائف" تستعيد أراضي حكومية متعدياً عليها بميقات السيل الكبير ،

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استرجعت بلدية السيل الكبير الفرعية التابعة لأمانة محافظة الطائف، الأراضي الحكومية البيضاء التي استغلها محدثون من خلال إقامة أسوار من البلك وهناقر وغرف من الصفيح، وعقوم ترابية، وغيرها من الإشغالات.
وقالت "الأمانة": التعديات المُزالة تشكلت بطريقة غير نظامية حيث حرص المعتدون على العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وإشغال الأرض بإيقاف السيارات والهياكل الخربة، إضافة إلى إنشاء الأسوار الأسمنتية والغرف السكنية الصغيرة، دون وجود مستمسكات شرعية تخولهم استغلال الأراضي.
ووقف أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل؛ على عدد من المواقع بالسيل الكبير واطلع على احتياجات الأهالي من الخدمات البلدية، كما وجّه بإزالة تعديات عشوائية وإحداثات مخالفة على أراضٍ مجاورة لميقات الحج والعمرة بالسيل الكبير "قرن المنازل".
"أمانة الطائف" تستعيد أراضي حكومية متعدياً عليها بميقات السيل الكبيرفهد العتيبي الخليج 365 2019-02-06
استرجعت بلدية السيل الكبير الفرعية التابعة لأمانة محافظة الطائف، الأراضي الحكومية البيضاء التي استغلها محدثون من خلال إقامة أسوار من البلك وهناقر وغرف من الصفيح، وعقوم ترابية، وغيرها من الإشغالات.
وقالت "الأمانة": التعديات المُزالة تشكلت بطريقة غير نظامية حيث حرص المعتدون على العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وإشغال الأرض بإيقاف السيارات والهياكل الخربة، إضافة إلى إنشاء الأسوار الأسمنتية والغرف السكنية الصغيرة، دون وجود مستمسكات شرعية تخولهم استغلال الأراضي.
ووقف أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل؛ على عدد من المواقع بالسيل الكبير واطلع على احتياجات الأهالي من الخدمات البلدية، كما وجّه بإزالة تعديات عشوائية وإحداثات مخالفة على أراضٍ مجاورة لميقات الحج والعمرة بالسيل الكبير "قرن المنازل".
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
01:04 PM
المحدثون أقاموا عقوماً ترابية وغرف الصفيح دون مستمسكات شرعية
استرجعت بلدية السيل الكبير الفرعية التابعة لأمانة محافظة الطائف، الأراضي الحكومية البيضاء التي استغلها محدثون من خلال إقامة أسوار من البلك وهناقر وغرف من الصفيح، وعقوم ترابية، وغيرها من الإشغالات.
وقالت "الأمانة": التعديات المُزالة تشكلت بطريقة غير نظامية حيث حرص المعتدون على العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وإشغال الأرض بإيقاف السيارات والهياكل الخربة، إضافة إلى إنشاء الأسوار الأسمنتية والغرف السكنية الصغيرة، دون وجود مستمسكات شرعية تخولهم استغلال الأراضي.
ووقف أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل؛ على عدد من المواقع بالسيل الكبير واطلع على احتياجات الأهالي من الخدمات البلدية، كما وجّه بإزالة تعديات عشوائية وإحداثات مخالفة على أراضٍ مجاورة لميقات الحج والعمرة بالسيل الكبير "قرن المنازل".
، "أمانة الطائف" تستعيد أراضي حكومية متعدياً عليها بميقات السيل الكبير ،
المصدر : الخليج 365
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