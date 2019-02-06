، تعمل بإشراف استشاريين.. أمير عسير يدشن المراكز الصحية المناوبة ،

محمد بن مسعود - الدمام - اطلع على ما تحتويه من تجهيزات حديثة لتقديم الخدمات المتنوعة

دشّن أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، في مركز صحي المنهل بمدينة أبها، صباح اليوم، المراكز الصحية المناوبة على مدار الـ٢٤ ساعة في منطقة عسير.

وفور وصوله، شاهَدَ أمير عسير عرضًا مرئيًّا عن المراكز الصحية والخدمات التي تقدّمها؛ وذلك حرصًا على توفير خدمة طبية أسرع للحالات الباردة والمستقرة، وتخفيف الضغط على طوارئ مستشفى عسير المركزي، ومستشفى خميس مشيط العام، ومستشفى أبها للولادة والأطفال والخميس للولادة والأطفال، ثم شاهد عرضًا آخر عن آلية الفرز البصري المطبقة في طوارئ المستشفيات وأولوية التعامل مع الحالات.

وذكر مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير خالد بن عايض عسيري، أن المراكز المناوبة التي تم تجهيزها للعمل ٢٤ ساعة في منطقة عسير، هي ثمانية مراكز؛ تم تشغيل سبعة منها الآن، وسيتم قريبًا تشغيل المركز الثامن.

وأشار إلى أنه تم تجهيز وتشغيل أربعة مراكز بمدينة أبها وهي: مركز المنهل، ومركز المنسك، ومركز العزيزية، ومركز وسط أبها، وفي محافظة خميس مشيط؛ فقد تم تشغيل مركز صحي الصناعية، ومركز صحي أم سرار، وسيتم تشغيل مركز صحي الرصراص قريبًا، كما تم تشغيل مركز صحي بارق ضمن هذه المراكز المناوبة.

وقال: تم دعم تلك المراكز بجميع التجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة، وزودت بالكوادر البشرية المؤهلة، إضافة إلى دعم المراكز المناوبة في مدينة أبها بعيادات استشارية، وهي من المبادرات الهادفة لتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتحسين جودة خدماتها بما يتماشى مع رؤية 2030، ويسهم في رفع كفاءة الأداء لهذه المراكز.

وأضاف "عسيري": يتم من خلال هذه المراكز تقديم خدمة أطباء الأسرة والتخصصات الطبية الرئيسية (الباطنة، الجراحة العامة، أمراض النساء والولادة، الأطفال، الرعاية النفسية، العيون، والأنف والأذن والحنجرة) ، بالإضافة إلى إمكانية إضافة تخصصات طبية أخرى حسب الاحتياج.

وتهدف العيادات الاستشارية، إلى تحقيق رعاية صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة؛ وذلك تحت إشراف نخبة من أطباء استشاريين في مختلف التخصصات، وتقديم الخدمات الصحية قبل التحويل للمستشفيات؛ بغرض التسهيل على المراجع والمريض عبر توفير الطبيب المختص في المركز الاستشاري القريب من مقر سكنه، وسهولة الحصول على المواعيد في المراكز الصحية الأولية عن طريق تطبيق "موعد" الإلكتروني، كما يمكن حجز الموعد مباشرة من المركز الصحي.

وتتضمن الأهداف كذلك تخفيف الازدحام والعبء على العيادات الخارجية بمستشفيات المنطقة، وتحقيق تطلعات المستفيد من خدمات المراكز.

وقد تم توزيع العيادات الاستشارية بمراكز الرعاية الصحية الأولية بقطاع أبها؛ حيث اختير مركز وسط أبها، والعزيزية، والمنهل، ليكون النواة الأولى لهذه المراكز الاستشارية بمدينة أبها.