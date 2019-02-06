أمير الرياض يرعى معرض التصفية والحفل الختامي لأولمبياد الإبداع

يرعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض معرض التصفية النهائية والحفل الختامي للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2019م»، الذي يُقام يوم السبت المقبل في جامعة الفيصل.

ويكرّم أمير الرياض خلال الحفل الختامي الفائزين، والجهات الداعمة والراعية للأولمبياد الذي تنظِّمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع « موهبة»، بالشراكة مع وزارة التعليم، خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري، ويعد أحد أبرز المشروعات المشتركة والحيوية التي تجسد الشراكة الفاعلة بين «موهبة» ووزارة التعليم لخدمة الموهوبين والموهوبات.

ويتنافس في نهائي تصفيات أولمبياد إبداع 2019م 50 طالبًا و52 طالبة من موهوبي الوطن، قدموا 102 مشروع في مجالات علمية متنوعة للفوز بجوائز الأولمبياد، وبلغ عدد المسجلين في أولمبياد إبداع 2019 في مرحلة التسجيل الأولى 84418 طالبًا وطالبة، من بينهم 43410 طلاب و41008 طالبات، قدموا 6352 مشروعًا مكتملًا، وصل منها إلى مرحلة التحكيم 814 مشروعًا.

وتتنوع المجالات العلمية للمشروعات المشاركة في التصفية النهائية لأولمبياد إبداع 2019، وتشمل 21 مجالًا علميًّا؛ تتضمن: علوم الحيوان، العلوم الاجتماعية والسلوكية، الكيمياء الحيوية، الطب الحيوي والعلوم الصحية، الهندسة الطبية الحيوية، علم الأحياء الخلوية والجزيئية، الكيمياء، علوم الأرض والبيئة، الأنظمة المدمجة، الطاقة الكيميائية، الطاقة الفيزيائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة البيئية، علم المواد، الرياضيات، علوم الأحياء الدقيقة، الفيزياء والفلك، علوم النبات، الروبوتات والأجهزة الذكية، نظم البرمجيات، والعلوم الطبية الانتقالية.

ويعد الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي مسابقة علمية سنوية تقوم على أساس التنافس في المجالات العلمية، من خلال تقديم مشروعات وفق معايير علمية محددة؛ بهدف تحديد المشروعات المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى.

ويهدف الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إلى صياغة عقل الباحث العلمي المفكر، وتنمية روح الإبداع للمشارك، وتوفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمام الطلاب والطالبات من أبناء الوطن، وتنمية روح الإبداع لديهم في المجالات العلمية والتقنية، إضافة إلى تطوير مواهب الطلبة عن طريق حثهم على التعلم والتطوير الذاتي عبر التنافس الشريف.