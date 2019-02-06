«مدني المدينة» يعمم تحذيرات لمواجهة الحالة المناخية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة والغبار تتعرض لها المنطقة بدءًا من اليوم حتى السبت المقبل؛ ما قد يعرضهم لأخطار.

وتشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى نشاط في الرياح مثيرة للأتربة والغبار تؤدي الى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، وحالة جوية ماطرة، من متوسطة إلى غزيرة يومي الجمعة والسبت المقبلين، تتأثر بها منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها.

وطالبت المديرية بالأخذ بوسائل وتعليمات السلامة أثناء التنزه، نهاية الأسبوع واختيار الأماكن المناسبة لنصب الخيام بعيدًا عن الأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها واختيار الأماكن المرتفعة وسفوح الجبال بعيدًا عن الأودية والابتعاد عن المستنقعات المائية والمياه الراكدة.

وأهابت المديرية بقائدي المركبات الانتباه أثناء القيادة والتنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر والتأكد من سلامة الطرق عقب الأمطار الأخيرة، فضلًا عن اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ بالدفاع المدني من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات والقوى البشرية بالمدينة المنورة والإدارات الخارجية بالمحافظات وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها لطقس اليوم الأربعاء، وجود سماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة، على عدد من مناطق المملكة.

وأشارت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى نشاط في الرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق: «عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، وتبوك، والجوف والحدود الشمالية».